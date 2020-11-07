У 2014 році неподалік Слов'янська від осколків загинули італійський фотожурналіст Андреа Роккеллі та російський перекладач Андрій Миронов. У кишені Миронова знайшли записку від прессекретарки ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна. За вбивство Роккеллі в Італії був засуджений, а згодом виправданий нацгвардієць Віталій Марків.

Записку написала прессекретарка Гіркіна – Хорошева

Інформація про записку була засекречена СБУ. Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" повідомив очільник МВС Арсен Аваков, інформує 24 канал.

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В кишені Миронова була записка від якоїсь пані Хорошевої, яка була прессекретаркою Гіркіна. Записку знайшли ще раніше, але раніше це було грифовано і закрито СБУ,

– сказав Аваков.

Таку провокацію могли влаштувати бойовики

Зазначимо, що інформацію про записку оприлюднили у МВС лише на початку жовтня. У записці від Хорошевої мовилось про зустріч з Гіркіним. Саме тому, вважають у відомстві, вбивство представників ЗМІ бойовики могли і підлаштувати, аби покласти вину на українських військових.

Коротко про справу Віталія Марківа