Записка від Гіркіна у справі Марківа: подробиці від Авакова
У 2014 році неподалік Слов'янська від осколків загинули італійський фотожурналіст Андреа Роккеллі та російський перекладач Андрій Миронов. У кишені Миронова знайшли записку від прессекретарки ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна. За вбивство Роккеллі в Італії був засуджений, а згодом виправданий нацгвардієць Віталій Марків.
Записку написала прессекретарка Гіркіна – Хорошева
Інформація про записку була засекречена СБУ. Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" повідомив очільник МВС Арсен Аваков, інформує 24 канал.
До теми Це було випробування на витривалість, – Марків про затримання та ув'язнення
В кишені Миронова була записка від якоїсь пані Хорошевої, яка була прессекретаркою Гіркіна. Записку знайшли ще раніше, але раніше це було грифовано і закрито СБУ,
– сказав Аваков.
Таку провокацію могли влаштувати бойовики
Зазначимо, що інформацію про записку оприлюднили у МВС лише на початку жовтня. У записці від Хорошевої мовилось про зустріч з Гіркіним. Саме тому, вважають у відомстві, вбивство представників ЗМІ бойовики могли і підлаштувати, аби покласти вину на українських військових.
Коротко про справу Віталія Марківа
- Андреа Роккеллі та російський перекладач Андрій Миронов загинули від мінометних осколків під Слов'янськом на Донбасі у 2014 році.
- У 2019 році суд в італійському місті Павія засудив за цей злочин до 24 років ув'язнення бійця Нацгвардії України Віталія Марківа.
- Українська сторона наводила докази щодо непричетності Марківа до злочину.
- Сам Марків відмовився визнавати себе винним і просити про помилування.
- 3 листопада Апеляційний суд Мілана провів заключне засідання у справі. Марківа повністю виправдали.
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