Літак Запоріжжя – Анталія мав вилетіти до туристичного регіону Туреччини вдень 22 жовтня. Натомість рейс довелося відкладати через загрозу замінування.

Подробиці інциденту повідомили у поліції Запоріжжя. За офіційними даними, повідомлення про теракт надійшло від чоловіка, який знаходився у міжнародному аеропорту міста.

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Зловмисник представився правоохоронцям одним із пасажирів лайнеру, що мав летіти до Туреччини.

Евакуювали всіх

Через надзвичайну подію по тривозі підняли всі екстрені служби міста, вибухотехніків та кінологів. Судячи з того, що пасажирів довелося евакуювати з салону літака, повідомлення про можливий вибух надійшло вже перед відльотом.

Щоб провести ретельний огляд літака та не наражати людей на небезпеку, працівники аеропорту та поліції вивели з нього 180 осіб.

У підсумку нічого вибухонебезпечного спеціалісти на борту не знайшли, то ж згодом рейс успішно вилетів.

Жартівника затримали

Чоловіка, який нібито повідомив про наміри замінувати літак, доволі швидко знайшли.

Поліцейські кажуть, що ним виявився 51-річний місцевий житель. Свій вчинок він категорично відмовився пояснювати.

За фактом надзвичайної події відкрили кримінальну справу.

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Інкримінують зловмиснику хуліганство. Хоча зазвичай аналогічні злочини кваліфікують як неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Трендовий злочин

Останнім часом фейкові мінування стали доволі "популярні", але правоохоронці навчились ефективно протидіяти телефонним терористам й чимало з них вже отримали реальні строки. Втім, охочих щось "замінувати" менше не стає.