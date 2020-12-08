У Гуляйполі, що у Запорізькій області, фермер розорав під врожай зернових давнє єврейське кладовище. Поліція відкрила кримінальне провадження, однак не за наругу над могилами, а за самовільне захоплення землі.

Зорали давнє кладовище: деталі

Фермер на Запоріжжі вже кілька років поспіль використовує землю у передмісті Гуляйполя, на якій було єврейське кладовище, повідомляє Укрінформ.

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Місцеві жителі та краєзнавці помітили сільськогосподарські роботи та забили на сполох. Але місцева влада і поліція не реагували. Інформацію про правопорушення не хотіли вносити до ЄРДР.

За словами депутатки Гуляйпільської ОТГ Олеся Шингур, люди протягом 3 років писали листи владі, поліції. І зрушення таки сталися.

Наприкінці листопада 2020 року поліція відкрила кримінальне провадження, але не за фактом наруги над могилами, а за самовільне захоплення землі.

Що каже поліція та місцева влада

Правоохоронці запевняють, що ОТГ не має документів на кладовище. Тому давнє кладовище – "просто земельна ділянка, яку самовільно захопив фермер".

Водночас місцева влада стверджує, що жодних дозволів на розорювання кладовища не давала.

Що відомо про старовинне єврейське кладовище

Воно розташоване на площі приблизно 0,5 гектара.

Деяким похованням понад 150 років. Зараз частина знищена, а поле – засіяне кістками.

Поки поліція займається розслідуванням, місцеві жителі збирають кістки на полі та намагаються зберегти хоча б надгробні пам'ятники.



На Запоріжжі фермер зорав старе єврейське кладовище / Фото Укрінформу



Земля всіяна кістками / Фото Укрінформу



Місцеві жителі намагаються зберегти надгробки / Фото Укрінформу