Поле засіяне кістками: на Запоріжжі фермер зорав старе єврейське кладовище – фото
У Гуляйполі, що у Запорізькій області, фермер розорав під врожай зернових давнє єврейське кладовище. Поліція відкрила кримінальне провадження, однак не за наругу над могилами, а за самовільне захоплення землі.
Зорали давнє кладовище: деталі
Фермер на Запоріжжі вже кілька років поспіль використовує землю у передмісті Гуляйполя, на якій було єврейське кладовище, повідомляє Укрінформ.
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Місцеві жителі та краєзнавці помітили сільськогосподарські роботи та забили на сполох. Але місцева влада і поліція не реагували. Інформацію про правопорушення не хотіли вносити до ЄРДР.
За словами депутатки Гуляйпільської ОТГ Олеся Шингур, люди протягом 3 років писали листи владі, поліції. І зрушення таки сталися.
Наприкінці листопада 2020 року поліція відкрила кримінальне провадження, але не за фактом наруги над могилами, а за самовільне захоплення землі.
Що каже поліція та місцева влада
Правоохоронці запевняють, що ОТГ не має документів на кладовище. Тому давнє кладовище – "просто земельна ділянка, яку самовільно захопив фермер".
Водночас місцева влада стверджує, що жодних дозволів на розорювання кладовища не давала.
Що відомо про старовинне єврейське кладовище
- Воно розташоване на площі приблизно 0,5 гектара.
- Деяким похованням понад 150 років. Зараз частина знищена, а поле – засіяне кістками.
- Поки поліція займається розслідуванням, місцеві жителі збирають кістки на полі та намагаються зберегти хоча б надгробні пам'ятники.
На Запоріжжі фермер зорав старе єврейське кладовище / Фото Укрінформу
Земля всіяна кістками / Фото Укрінформу
Місцеві жителі намагаються зберегти надгробки / Фото Укрінформу
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