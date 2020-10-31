Співробітники Служби безпеки України викрили групу зловмисників, які намагалися створити фейкову Запорізьку міськраду. За попередньою версією слідства, зловмисники хотіли зробити це для дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні.

Деталі справи

Для легітимізації своїх задумів зловмисники обрали так званих голів і депутатів самопроголошеного утворення. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Зазначається, що за вступ до лав фейкового органу фігуранти пропонували гроші й обіцяли оформити "відповідні посвідчення".

Під час обшуків у помешканнях організаторів та активних учасників групи співробітники СБУ виявили документи, печатки, штампи, комп'ютерну техніку та інші предмети із доказами протиправної діяльності,

– додали у пресцентрі.

Проти зловмисників вже відкрили кримінальне провадження, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.



СБУ викрила зловмисників, що хотіли створити фейкову "міськраду" у Запоріжжі / Фото СБУ

Зверніть увагу! Це вже не перша спроба створити фейкову міськраду. До прикладу, у Хмельницькому створили псевдо міськраду, яка "ліквідувала" справжню. Її організатори обрали "главу" і "депутатів" псевдоутворення.