У Запоріжжі намагалися створити фейкову міськраду: зловмисників викрила СБУ
Співробітники Служби безпеки України викрили групу зловмисників, які намагалися створити фейкову Запорізьку міськраду. За попередньою версією слідства, зловмисники хотіли зробити це для дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні.
Деталі справи
Для легітимізації своїх задумів зловмисники обрали так званих голів і депутатів самопроголошеного утворення. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
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Зазначається, що за вступ до лав фейкового органу фігуранти пропонували гроші й обіцяли оформити "відповідні посвідчення".
Під час обшуків у помешканнях організаторів та активних учасників групи співробітники СБУ виявили документи, печатки, штампи, комп'ютерну техніку та інші предмети із доказами протиправної діяльності,
– додали у пресцентрі.
Проти зловмисників вже відкрили кримінальне провадження, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
СБУ викрила зловмисників, що хотіли створити фейкову "міськраду" у Запоріжжі / Фото СБУ
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