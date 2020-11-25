Попри масове нехтування санітарно-епідеміологічними обмеженнями іноді трапляються випадки, коли люди самі розбираються з порушниками. 24 листопада у Запоріжжі декілька пасажирів маршрутного таксі досить жорстко викинули чоловіка з автобусу.

Чоловік намагався проїхати у громадському транспорті стоячи, хоча за карантинними вимогами можна займати лише місця для сидіння, повідомляє 24 канал із посиланням на місцеві спільноти в телеграмі.

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Водій маршрутки відмовився їхати, доки порушник не вийде з салону.

Як у Запоріжжі розібралися із "зайвим" пасажиром

Переконати чоловіка, який не захотів стояти в черзі, намагалися інші пасажири. Втім, почувши відмову, за справу взялися більш серйозно.

Кілька чоловіків підійшли до порушника, взяли його під руки та досить жорстко викинули через передні дверцята.

Дивіться відео розбірок пасажирів маршрутки у Запоріжжі:

Наразі у всіх містах України діють загальні карантинні обмеження, які раніше впроваджували у так званій "оранжевій зоні".



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу