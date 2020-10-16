На околицях Запоріжжя сталася досить серйозна аварія за участю маршрутного таксі. Через те, що зіткнення відбулося вранці, у салоні мікроавтобусу було багато пасажирів.

Внаслідок зіткнення легковика Skoda із 89 маршруткою, мікроавтобус перекинувся на бік, повідомляє 061.ua. Через аварію рух вулицею Чарівною було фактично перекрито.

Дивіться також Поліція Австрії затримала українця, що був у міжнародному розшуку за крадіжку мільйонів

На місці події працювали три карети "швидкої", а також слідчі. Лікарі надали допомогу постраждалим. Водія маршрутки, а також ще трьох пасажирів довелося госпіталізувати. Вони зазнали досить серйозних травм. Однак загрози для життя людей немає.

Як сталася ДТП

Як стверджують у поліції, за попередніми даними, виїжджаючи на вулицю Героїв 55-ї бригади, 60-річний водій "Шкоди" виїхав на Чарівну. При цьому він мав пропустити мікроавтобус. То ж відбулося досить сильне зіткнення. "Спринтер" перекинувся та кілька метрів летів асфальтом на боці.

Пасажирам довелося вилізати з маршрутки через люк.

Відкриють кримінальну справу

Питання кваліфікації злочину, який нібито вчинив водій "Шкоди", ще не вирішено. Поліцейські задокументували факт ДТП та мають відкрити кримінальну справу щодо порушення правил дорожнього руху. Втім, провадження може бути перекваліфіковане в адмінистративне, якщо травми постраждалих виявляться зовсім незначними.

Дивіться відео з місця зіткнення маршрутки та легковика у Запоріжжі: