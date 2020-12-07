Компанію підлітків правоохоронці Запоріжжя двічі затримували ввечері 6 грудня. Перший раз копи відпустили всіх, окрім хлопця зі зброєю, але потім їм довелося знову розшукувати порушників.

Про інциденти за участю неповнолітніх повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва. Спочатку правоохоронці отримали виклик про стрілянину в районі зупинки "Набережна".

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Заявник розповів, що до злочину причетні четверо підлітків, один з яких має зброю.

Затримали лише одного

Патрульні, які прибули на виклик, вони помітили автобус, в салоні якого перебували схожі за описом чоловіка юнаки. Копам довелося зупиняти транспортний засіб. Під час огляду в одного з них знайшли пістолет. Тоді патрульні відпустили трьох підлітків, а власника зброї відвезли до відділення поліції.

Пограбування магазинів

Через деякий час до поліції надійшов виклик від продавчині одного з магазинів. Жінка казала, що троє молодиків намагалися забрати кошти з касового апарата.

Правоохоронці приїхали за адресою, а коли переглянули камери відеоспостереження, впізнали друга затриманого. Тоді підозрюваних почали шукати всі екіпажі патрульної служби.

Під час розшуку копи почули гучні крики. Як виявилося, продавчині ще двох магазинів постраждали від тих самих підлітків.

Коли зловмисники побачили патрульних, вони намагалися втекти. Лише одного з них копи затримали. Але інших розшукали пізніше.

Дивіться відео спроби пограбування магазину підлітками в Запоріжжі: