На вулиці Незалежної України близько 11:30 7 грудня сталися перегони копів за машиною ймовірного порушника правил дорожнього руху. Під час них патрульні застосували табельну зброю.

Про досить дикий випадок, через який могли постраждати місцеві мешканці, написали журналісти видання "Разом". За їх даними, за кермом автомобіля-втікача перебував співробітник ДБР.

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Зупинятися він не збирався та навіть попри попадання куль в авто, втік від переслідування.

Що відомо про стрілянину за участю поліції та ДБР у Запоріжжі

За неофіційною інформацією, водій Mitsubishi проігнорував вимоги патрульних про зупинку, через що вони вирішили його наздогнати та зупинити примусово.

Оскільки власник іномарки намагався відірватися від переслідування, чим наражав на небезпеку інших учасників руху, поліцейські обстріляли машину втікача.

Кілька куль пробили заднє та бокове скло, а також кузов, але водій не зупинявся. Йому вдалося зникнути.

Наразі поліцейські намагаються знайти чоловіка. Втім, якщо він дійсно є правоохоронцем, цілком ймовірно, що покарати можуть саме патрульних. Але в орієнтуваннях копів попереджують про те, що вони полюють на співробітника ДБР, який може мати із собою зброю.