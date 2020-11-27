Вандалізм у Запоріжжі: пошкодили меморіальну дошку дітям, які загинули в час Голодомору – фото
У Запоріжжі невідомі облили чорною фарбою меморіальну дошку, встановлену на будівлі колишнього Будинку немовлят. Саме там під час Голодомору 1932 – 1933 років померли майже 800 дітей.
Вандали не лише пошкодили меморіал, а й розбили на будівлі пам'ятний знак, встановлений місцевою єпархією УПЦ Московського патріархату. Про це повідомляє пресслужба Запорізької облдержадміністрації.
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Що відомо про інцидент
Подія сталася на вулиці Олександрівській, 7 у Запоріжжі. Сам будинок був зведений у 19 столітті, з 1920 року там діяв будинок немовляти.
У Запоріжці вандали пошкодили меморіальну дошку загиблим від голоду дітей / Фото Запорізької ОДА
Знищені і спаплюжені пам'ятні дошки в пам'ять про дітей, убитих штучним голодом. За даними запорізьких істориків, цифра померлих в цьому закладі дітей від листопаду 1932 по грудень 1933 року – 788. Це маленькі діти у віці від одного дня до 8 років,
– мовиться у повідомленні пресслужби.
У Запоріжжі вандали пошкодили меморіальну дошку загиблим від голоду дітей / Фото Запорізької ОДА
Поліція шукає винних
Біля будівлі правоохоронці зараз проводять слідчі дії, оглядають територію. Інформація про подію вже внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкриють кримінальне провадження.
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