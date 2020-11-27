У Запоріжжі невідомі облили чорною фарбою меморіальну дошку, встановлену на будівлі колишнього Будинку немовлят. Саме там під час Голодомору 1932 – 1933 років померли майже 800 дітей.

Вандали не лише пошкодили меморіал, а й розбили на будівлі пам'ятний знак, встановлений місцевою єпархією УПЦ Московського патріархату. Про це повідомляє пресслужба Запорізької облдержадміністрації.

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Що відомо про інцидент

Подія сталася на вулиці Олександрівській, 7 у Запоріжжі. Сам будинок був зведений у 19 столітті, з 1920 року там діяв будинок немовляти.



У Запоріжці вандали пошкодили меморіальну дошку загиблим від голоду дітей / Фото Запорізької ОДА

Знищені і спаплюжені пам'ятні дошки в пам'ять про дітей, убитих штучним голодом. За даними запорізьких істориків, цифра померлих в цьому закладі дітей від листопаду 1932 по грудень 1933 року – 788. Це маленькі діти у віці від одного дня до 8 років,

– мовиться у повідомленні пресслужби.



У Запоріжжі вандали пошкодили меморіальну дошку загиблим від голоду дітей / Фото Запорізької ОДА

Поліція шукає винних

Біля будівлі правоохоронці зараз проводять слідчі дії, оглядають територію. Інформація про подію вже внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкриють кримінальне провадження.

Важливо знати! За даними Центру українознавства Київського національного університету під час Голодомору 1932 – 1933 роках в Україні померли 3,5 мільйона дітей.