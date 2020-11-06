У Запоріжжі окружний адмінсуд визнав протиправним рішення тутешньої міськради за 2006 рік про надання російській мові статусу регіональної. Зокрема, суду вважає його таким, що не відповідає нормам українського законодавства. Також суд посилається на визнання неконституційним "закону Ківалова-Колісніченка", який фактично унормовував двомовність.

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Відповідний позов до суду подав депутат Запорізької міськради Андрій Согорін. Власне він і повідомив у фейсбуці про рішення Запорізького окружного адміністративного суду.

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Виграв суд у Запорізької міської ради. Рішення Запорізької міської ради від 05 липня 2006 року "Про надання російській мові в місті Запоріжжі статусу регіональної мови" визнано протиправним та нечинним. Слава Україні!

– наголосив політик.

У коментарі "Радіо Свобода" він додав, що як депутат 7-го скликання міськради подавав проєкти про скасування низки рішень, зокрема і щодо статусу російської мови. Але його колеги не підтримали, тому він змушеним був звернутися до суду.

"Суд запросив матеріали про те, що я як депутат намагався виконати всю процедуру. Подали документи про те, що рада не підтримала. Досить довго суд тягнувся. Оскільки ми всі документи подали і явно це рішення суперечить закону про засади функціонування державної мови, то ухвалили рішення про його скасування та протиправність", – зауважив депутата міськради Запоріжжя.

За словами Согоріна, саме рішення ухвалили ще 23 жовтня. А 4 листопада його представник у суді отримав повний текст документу.

Як повідомив адвокат Сергій Лишенко, позиція міськради, яка виступала відповідачем у справі, постійно змінювалася.

Спочатку Запорізька міська рада зайняла позицію, де виклала весь фактаж за справі до ухвалення цього рішення, надала копії необхідних документів. Виклала свою позицію, мовляв: "нам все одно яким буде рішення суду". А вже перед виборами вона різко змінила свою позицію та почала згадувати про Європейську хартію регіональних мов або мов меншин,

– розповів юрист.

У коментарі Суспільному Согорін зазначив, що скасоване судом рішення застосовували насамперед самі депутати міськради. Так, у регламенті міськради Запоріжжя вони закріпили норму, згідно з якою депутати могли у виступах і запитах на рівні з українською мовою використовувати російську.

Водночас депутат підкреслив, що у чинному до оголошення результатів місцевих виборів сьомому скликанні Запорізької міської ради, маніпуляцій на основі мовного рішення не було. Але, на його думку, така норма могла б спрацювати на користь проросійських сил у майбутньому.

У регламенті облради Запоріжжя, згідно з рішенням 2012 року, також встановлено двомовність, і поки це рішення не буде скасовано, воно діятиме, навіть якщо прямо суперечить закону України,

– констатував Согорін.

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