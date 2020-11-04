У скоєнні численних злочинів у Рівненській, Донецькій, Одеській та Запорізькій областях підозрюють трьох мешканців Запоріжжя. За даними слідства, вони впродовж 2017 – 2019 років ошукували клієнтів під виглядом далекобійників.

Обвинувальний акт відносно членів угрупування направили до суду, повідомляє прокуратура Запорізької області. Правоохоронці з'ясували, що підозрювані забирали собі майно громадян, яке вони мали перевозити.

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Збитки від діяльності зловмисників оцінили у 2,9 мільйона гривень.

Що відомо про діяльність фейкових перевізників

Члени угрупування, як стверджують прокурори, використовували підроблені документи та номери автівок. Після отримання вантажу вони вивозили його до себе на "базу", після чого продавали.

За три роки вони ошукали чималу кількість громадян.

Зловмисників підозрюють у заволодінні майном в особливо великих розмірах, шахрайстві, підробці номерних знаків машин, а також документації.

Якщо суд визнає їх провину, чоловіків можуть засудити до позбавлення волі на термін від 5 до 12 років. Для того, щоб відшкодувати хоча б частину збитків постраждалим, служителі Феміди наклали арешт на майно обвинувачених на суму понад 1 мільйон гривень.