В одному з найпопулярніших ТЦ Запоріжжя "Амстор" наприкінці робочого дня неділі, 4 жовтня, відбувся зухвалий злочин. Під час нього працівниця магазину Vodafone отримала серйозні травми.

Чоловік намагався поцупити смартфон у магазині Vodafone, який арендує приміщення у торгівельному центрі, повідомляють "Запорізькі вісті".

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Злочинця затримали охоронці

За словами свідків події, чоловік середніх років у масці одразу ж направився до торговельної точки із телефонами, після чого попросив співробітницю магазину показати йому недешевий гаджет. Отримавши смартфон, зловмисник одразу ж застосував перцевий балончик та вдарив дівчину сумкою із молотком по голові.

Застосувавши до продавчині силу, чоловік намагався втекти, але йому це не вдалося через дії охоронців, які зупинили нападника та поклали його на підлогу.

Підозрюваного у крадіжці забрали до відділення поліції правоохоронці, а слідчі, що прибули на місце події, задокументували факт злочину та відкрили відповідну кримінальну справу.

24-річній постраждалій довелося викликати "швидку", медики якої її госпіталізували. Про стан дівчини зараз нічого невідомо.

Поліційські стверджують, що подію кваліфікували як розбій. Якщо провину злочинця доведуть у суді, йому загрожує від 7 до 12 років за ґратами.



У Запоріжжі поліція затримала зловмисника, який напав на продавчиню