У Запоріжжі поліція викрила злочинну групу, яка намагалась заволодіти корпоративними правами підприємств та їх майном. Трьох членів банди вже заарештували, а одного ще шукають.

Правоохоронці провели одночасно 30 обшуків у фігурантах справи. Про це повідомляє Національна поліція Запорізької області.

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Слідство встановило, що декілька осіб за попередньою змовою між собою, незаконно заволоділи корпоративними правами товариств з обмеженою відповідальністю, приватних та агропромислових підприємств. Крім того, зловмисники намагалися заволодіти їх майном на суму у понад 200 мільйонів гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності:

приладдя для виготовлення підроблених документів;

підроблені печатки державних установ;

довіреності;

паспорти громадян України;

мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Наразі затримали лише 3 бандитів, одного їх "колегу" ще шукають. Також поліція не виключає, що у злочинну схему були залучені інші люди.