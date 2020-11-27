У Запоріжжі викрили шахраїв: хотіли заволодіти майном підприємств на 200 мільйонів
У Запоріжжі поліція викрила злочинну групу, яка намагалась заволодіти корпоративними правами підприємств та їх майном. Трьох членів банди вже заарештували, а одного ще шукають.
Правоохоронці провели одночасно 30 обшуків у фігурантах справи. Про це повідомляє Національна поліція Запорізької області.
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Слідство встановило, що декілька осіб за попередньою змовою між собою, незаконно заволоділи корпоративними правами товариств з обмеженою відповідальністю, приватних та агропромислових підприємств. Крім того, зловмисники намагалися заволодіти їх майном на суму у понад 200 мільйонів гривень.
Під час обшуків правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності:
- приладдя для виготовлення підроблених документів;
- підроблені печатки державних установ;
- довіреності;
- паспорти громадян України;
- мобільні телефони та комп’ютерну техніку.
Наразі затримали лише 3 бандитів, одного їх "колегу" ще шукають. Також поліція не виключає, що у злочинну схему були залучені інші люди.
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