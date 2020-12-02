У Запорізькій області співробітники Служби безпеки виявили 56 артилерійських мін. Схрон розташували неподалік від стратегічно важливого підприємства.

Схованку розташували неподалік траси

Міни калібру 120 міліметрів знайшли у лісоcмузі неподалік міста Запоріжжя. Про це інформує пресслужба СБУ.

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Поруч – траса регіонального сполучення та одне зі стратегічних державних підприємств.

СБУ шукає, звідки привезли міни

Наразі СБУ встановлює, хто саме створив схрон. А також силовики з'ясовують, звідки привезли міни.

Поліція вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.

Зверніть увагу! Усі міни знешкодили працівники піротехнічного підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

У Києві цілий арсенал зброї знайшли у НААН

Зазначимо, що наприкінці листопада у Києві СБУ виявила в приміщенні Національної академії аграрних наук цілий арсенал зброї та вибухівки. Керівництво цього державного закладу підозрюється у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом та отриманні неправомірної вигоди.



Зброя, яку знайшли, належала охоронній компанії. Мотиви зберігання арсеналу з'ясовують правоохоронці.

Міни виявили неподалік від Запоріжжя / Фото пресслужби СБУ