У Запоріжжі власник кафе заліпив тортом в обличчя активісту. Все тому, що він викликав патрульних на його день народження.

Що відомо про інцидент

Паб працював, попри карантин, тому активіст викликав поліцію, повідомляє Zabor.

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Виявилось, що у закладі перебували лише власник з друзями. Тому люди були незадоволені приїздом правоохоронців.

Чоловік заявив, що патрульні зіпсували йому свято. Активіст при цьому знімав все дійство на телефон. Власник кафе це помітив та "заліпив" йому тортом в обличчя.

Після цього поліцейський став заспокоювати розлюченого чоловіка. Правоохоронці наразі подію не коментують.

Зверніть увагу! Інцидент трапився 28 листопада, у суботу. У той день робота закладів харчування була заборонена через карантин вихідного дня.

Дивіться відео інциденту: