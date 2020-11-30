Тортом в обличчя: у Запоріжжі власник кафе помстився активісту, який викликав поліцію – відео
У Запоріжжі власник кафе заліпив тортом в обличчя активісту. Все тому, що він викликав патрульних на його день народження.
Що відомо про інцидент
Паб працював, попри карантин, тому активіст викликав поліцію, повідомляє Zabor.
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Виявилось, що у закладі перебували лише власник з друзями. Тому люди були незадоволені приїздом правоохоронців.
Чоловік заявив, що патрульні зіпсували йому свято. Активіст при цьому знімав все дійство на телефон. Власник кафе це помітив та "заліпив" йому тортом в обличчя.
Після цього поліцейський став заспокоювати розлюченого чоловіка. Правоохоронці наразі подію не коментують.
Дивіться відео інциденту:
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