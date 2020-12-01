У Запорізькій області 30 листопада поліціянтам довелося ганятися за власником одного з невеличких магазинів. Він облив водою протокол, напав на поліціянта й хотів втекти.

Інцидент стався в селище Приазовському. Про це повідомляє поліція Запорізької області.

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Правоохоронці навідались до торгівця овочами й фруктами не випадково – він займався "бізнесом" без документів. Чоловік не зареєструвався підприємцем.

Під час складення адмінпротоколу, правопорушник вилив воду на документ й почав хапати поліціянта за одяг, а потім втік й переховувався в іншій крамниці. Але його знайшли й затримали.

Поліція затримала чоловіка, який обливався водою: дивіться відео

Що загрожує правопорушнику?

Його покарають за порушення порядку провадження господарської діяльності та спротив поліції. Горе-підприємцю доведеться подумати про свій вчинок у в’язниці 15 діб.