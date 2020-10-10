У Запоріжжі врятували собаку Тимошку, який понад 5 місяців провів у підземній шахті. Щоб витягнути тваринку з пастки, довелося викликати київських рятувальників.

Увесь час, доки Тимошка був в ув'язненні, його годувала місцева жителька Оксана Костецька. Про це розповіла волонтерка Марія Говяда на своїй сторінці у фейсбуці.

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Ми щодня спускали в шахту важкі пляшки з водою, їжу, розмовляли з псом, щоб він зовсім не здичавів. Намагалися витягнути його, для цього закривали інші виходи з труби, ставили капкани,

– пригадала Костецька.

Врятувала собаку команда волонтерів Kyiv Animal Rescue Group. Щоб витягнути Тимошку з шахти, знадобилося понад 12 годин.

Наразі собака повернувся до свого дому. Костецька вже заявила, що буде відвідувати собаку.



Фото з місця події / Фото 061