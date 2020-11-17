Пошуки професора кафедри менеджменту організацій та управління проєктами, а за сумісництвом – начальника центру освітніх послуг для іноземних громадян Запорізького національного університету Луая Файсала Муца тривають понад тиждень. Ніяких відомостей про його місцеперебування немає.

Про зникнення чоловіка написали у фейсбуці представники арабської діаспори на Запоріжжі. Наразі його шукають родичі, представники діаспори та волонтери.

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Близькі зниклого написали заяву до поліції.

Що відомо про зникнення Луая Файсала Муца у Запоріжжі



Луая Файсала Муца шукають вже понад тиждень / Фото з фейсбука Інни Фокеєвої

В останнє професора бачили близько 14:30 10 листопада. Він вийшов з будівлі університету після лекцій та більше на робочому місці не з'явився. Про це розповів у коментарі "Укрінформу" керівник пресслужби ЗНУ Євген Сокульський.

У представників арабської діаспори є певні підозри щодо інциденту. Луая Файсала Муца правоохоронці залучали як перекладача під час проведення слідчих дій та допитів у справах, де фігурують іноземці.

Саме з цією діяльністю пов'язують зникнення чоловіка представники діаспори.