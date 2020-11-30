В центрі села Осипенко Запорізької області встановили скульптуру Христа Спасителя. Вона розміщена на тому місці, де до 2014 року був гіпсовий пам'ятник Володимиру Леніну.

На встановлення скульптури гроші зібрали мешканці Осипенківської ОТГ. Про це повідомляє видання Pro.berdyansk.

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Гіпсову статую радянського вождя ще у 2014 році невідомі за допомогою троса зірвали з постаменту. Відтак жителі села вирішили встановити скульптуру Ісуса Христа на місці Леніна.

Віряни та мешканці громади зібрали близько 25 тисяч на скульптуру

До збору коштів долучилися прихожани Свято-Покровського храму ПЦУ та мешканці громади. Жителям села Осипенко вдалося зібрати близько 25 тисяч гривень.

Крім цього, в ОТГ планують встановити поряд зі скульптурою меморіальну дошку, а також облаштувати територію навколо тротуарною і бордюрною плиткою.



У Бердянському районі встановили статую Ісуса Христа / Фото Pro.berdyansk

"Висловлюю найщиріші слова невимовної подяки дорогим жертводавцям, які відгукнулись на мій заклик і склали свої щедрі пожертви на скульптуру Христа Спасителя з меморіальною плитою з граніту та оновленою територією навколо", – висловився протоієрей Василь Турчак.

За його словами, скульптура з меморіальною плитою є спільним здобутком у відродженні і розвитку духовності й культурного спадку.



Статуя Христа Спасителя в центрі села Осипенко / Фото Pro.berdyansk