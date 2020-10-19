Запорізький автомобілебудівний завод порушує заборону на ввезення російських автомобілів. Роблять це шляхом складання напіврозібраних машин з РФ.

У вересні 2020 року ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів для місцевого ринку у співпраці з Groupe Renault. Про це йдеться у статті "Економічної правди".

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Згодом провели онлайн-презентацію нової моделі, яку збиратимуть на ЗАЗ – купе-кроссовер Renault Arkana.

Французька у цій моделі тільки назва, адже Renault Arkana виготовляють на російському заводі "АвтоВАЗ",

– пише видання.

А "початок виробництва" на заводі – це лише великовузлова збірка, до якої вдалися, аби оминути заборону на ввезення автомобілів з Росії.

Що таке великовузлове складання? Завод-виробник постачає в контейнерах вже готові до складання окремі агрегати та великі вузли. До великовузлового складання часто вдаються при імпорті автомобілів для того, щоб не платити високі імпортні мита або акцизні збори. Митні ставки на деталі переважно нижчі, ніж уже на готову автівку.

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