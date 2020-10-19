У Нью-Йорку влада заборонила проведення великого весілля хасидів. Свято мало відбутись 19 жовтня у Брукліні за участі 10 тисяч гостей.

Очільник департаменту охорони здоров’я Нью-Йорку доручив заступникам вручити організаторам весілля наказ, аби ті дотримувались епідеміологічних заходів безпеки. Про це повідомляє The New York Times.

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Політик видав постанову, за порушення якої передбачений штраф у розмірі 10 тисяч доларів.

Чому влада так занепокоїлась

За інформацією влади, на весілля мали приїхати близько 10 тисяч гостей. Деякі чиновники штату також отримали запрошення. Тому вони переконували, що дехто із запрошених мав прибути із тих точок штату, де є стрімке поширення коронавірусу.

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що проведення масштабного весілля занадто ризиковане. Він запропонував хасидам цьогоріч влаштувати невелике весілля, а наступного року відсвяткувати гучніше.

Що кажуть хасиди

Весілля мав святкувати онук рабина синагоги. Хасиди стверджували що весільна церемонія та бенкет будуть лише для рідних, а решту людей запросили тільки "на короткий проміжок часу".

Громада хасидів вже звинуватила владу в "необґрунтованому" переслідуванні за релігійним принципом. Проте спільнота таки погодилась обмежити кількість гостей та провести весілля у невеликому колі родини.

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