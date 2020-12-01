Локдаун в Україні Кабмін поки вводити не будуть: Степанов пояснив, чому
Найближчими днями не варто очікувати на рішення Кабміну щодо запровадження локдауну в Україні. Річ у тім, що Міністерство охорони здоров'я не виносить це питання на найближче засідання уряду, яке пройде 2 грудня.
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Як заявив очільник відомства Максим Степанов, не варто чекати на рішення про локдаун вже завтра, 2 грудня. Про це він сказав у ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Ми таку пропозицію на засідання уряду не виносили... Щодо 2 грудня, то пропозиції не стосуються карантинних обмежень. Там є постанови про виділення коштів лабораторним центрам,
– зауважив Степанов.
Запровадження локдауну в Україні: що відомо
- Напередодні відбулася відповідна нарада за участю президента Зеленського, а також представників Кабміну та РНБО. Однак остаточне рішення за її підсумками не ухвалили.
- У ЗМІ називають різні дати запровадження локдауну. Він може початися у період зимових свят в середині грудня та триватиме щонайменше до кінця року. Або вже локдаун введуть на початку 2021 року.
- Водночас міністр охорони Максим Степанов пояснив, що локдаун в Україні введуть, якщо добова кількість заражених становитиме 30 тисяч людей. Наразі щодоби інфікуються 10 – 12 тисяч осіб.
- Раніше в уряді сподівались уникнути повного локдауну. Тому у листопаді запроваджували карантин вихідного дня.
- Зараз також говорять, що локдауну, коли все буде закрито, не буде. Натомість діятимуть обмеження відповідно до ситуації в регіонах – так званий "інтелектуальний локдаун".
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