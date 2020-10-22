Сьогодні в Україні щодня фіксують по 6 – 7 тисяч хворих на коронавірус. Однак наразі, як запевнив президент Володимир Зеленський, жорсткий карантин українська влада запроваджувати не планує.

Що каже Зеленський про запровадження жорсткого карантину

Відповідна заява президента пролунала в інтерв’ю чотирьом українським телеканалам. Як зауважив Зеленський, такі обмеження можуть повністю зупинити економіку України, передає 24 канал.

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Водночас він запевнив, що питанням додаткового медичного обладнання, медичного забезпечення та кількості лікарів нині приділяють максимум зусиль.

Українській вакцині від COVID-19 бути

Крім того президент анонсував виробництво української вакцини від коронавірусу. Її розробкою займалися більш як півроку. І зараз вона проходить тестування.

Ми не можемо говорити про все, тому що повинні пройти клінічні дослідження, і це правда, не маємо права. Вона, скажу правду, – унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона – унікальна, тому що не така як інші. У нас є матеріали, що дослідження велись, але не на людях, утім велись,

– розповів президент.

Щодо термінів, Зеленський наголосив, що сьогодні про них говорити не може.

"Але у будь-якому разі ви повинні зрозуміти наш підхід: попри на нашу українську вакцину, якщо у когось буде підтверджена вакцина раніше, ми будемо її закуповувати, у будь-якому випадку", – зауважив очільник держави.

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Що про запровадження жорсткого карантину говорили раніше

Головний санлікар Віктор Ляшко заявляв, що повернення до жорстких карантинних обмежень – "виключно резервний момент". За його словами, ситуація залишається контрольованою та колапсу немає, навіть попри стрімке зростання інфікованих.

Згодом він зауважив, що про жорсткий карантин можна буде говорити тоді, коли епідситуація вимагатиме цього крайнього заходу. Все залежатиме від агресивності грипу та інших грипоподібних захворювань взимку. Водночас Ляшко додав, що в Україні все ж сьогодні обговорюють питання запровадження жорсткого карантину.

Сам Зеленський на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій заявив, що введе жорсткий карантин, якщо добовий приріст хворих на коронавірус в Україні зросте до 9,5 тисячі випадків. Проте, коли чекати на локдаун, він не сказав. Щоправда, президент вважає, що шанси знизити розповсюдження інфекції в Україні ще є.

За словами ексзаступника міністра економічного розвитку Павла Кухти, українська економіка має вкрай невеликий запас міцності. Тому тотального локдауну вона не витримає.

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Карантин в Україні розпочався 22 березня, однак з 22 травня триває адаптивний карантин. Він передбачає розподіл країни на зони: червону, помаранчеву, жовту та зелену. У них діють різні обмеження. Наразі карантин в Україні продовжено до 31 грудня.



У них діють різні обмеження. Наразі карантин в Україні продовжено до 31 грудня. В Україні вже декілька тижнів поспіль фіксують найбільший добовий приріст інфікованих COVID-19 від початку пандемії. Так, кількість нових випадків перевищувала 5 тисяч, потім зросла до 6 тисяч, і тепер становить понад 7 тисяч.

За останню добу 21 жовтня в Україні виявили 7 053 нових випадки COVID-19. Найбільше –в Києві (+631), а також у Харківській (+627), Одеській (+600), Хмельницькій (+381) і Дніпропетровській (+363) областях.

Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилося 322 879 осіб. Нині хворіють 184 733 особи.