Події, що відбуваються довкола НАК "Нафтогаз України", говорять про спробу провідних політичних сил отримати контроль над найбільшою держкомпанією країни, і це – перший раунд боротьби.

Таку думку озвучив енергоексперт, директор консалтингової компанії ExPro Україна Геннадій Кобаль.

"Зараз є політсила, яка має монобільшість, президент контролює уряд, але вони не контролюють найбільшу держкомпанію. Якщо говорити про перспективи зміни керівництва, встановлення контролю, то за всім цим, можливо, стоять люди з Офісу Президента. Завжди, за винятком часів після революції 2014 року, контроль над "Нафтогазом" був у людей, близьких до президента. При Кучмі, при Ющенку, при Януковичі, в будь-який період це були люди в прямому підпорядкуванні президента або прем'єра", – зазначив Геннадій Кобаль.

На його думку, зараз компанія "Нафтогаз" – це організація з чіткою структурою управління за міжнародними стандартами, у якій є правління й наглядова рада. Змінювати структуру управління сьогодні – це крок до прямого конфлікту з міжнародними партнерами.

"Система управління держкомпаніями створювалася дуже довго. Структура побудована, є менеджмент, наглядова рада, куди входять незалежні іноземні члени й представники держави. Так просто взяти й відмовитися від цієї структури не можна. Є зобов'язання. Якщо відмовимося, що ми скажемо на переговорах з МВФ? Що розігнали наглядові ради й встановили прямий контроль уряду? МВФ скаже у відповідь – так не працює, йдіть думайте. Це перший раунд боротьби за "Нафтогаз", – повідомив експерт.

За словами Геннадія Кобаля, компанія "Нафтогаз" регулярно проходить міжнародний аудит, який вкрай важливий для перспективи виходу компанії на міжнародні ринки капіталу – проведення процедури IPO. У той же час, об'єктивність висновків держаудиторів для експерта не очевидна.

"Те, що відбувається, радше спроба "покачати" менеджмент "Нафтогазу" й подивитися, як вони будуть діяти, перевірити на міцність. Ми навіть не бачили звіту Держаудитслужби, тільки окремі цифри нібито зі звіту. Ми не знаємо, що саме інкримінується правлінню компанії", – говорить Геннадій Кобаль.

Нагадаємо, видання Економічна правда опублікувало висновки аудиту Держаудитслужби, згідно з якими виявлені порушення, що призвели до збитків на 75 мільярдів гривень. Сама Держаудитслужба повідомила, що документи, які потрапили в пресу, не є коректними. "Нафтогаз" заявив, що аудит дійсно проводився, але компанія не згодна з його висновками. Фінансовий директор Групи "Нафтогаз" Петер Стефанус ван Леонова, коментуючи статтю ЕП про результати аудиторської перевірки НАК "Нафтогаз", заявив, що компанія платить всі податки і дивіденди державі вчасно і згідно із законом.

Як раніше повідомлялося, експерт Сергій Фурса в ефірі телеканалу "Прямий" заявив про можливий тиск президента Володимира Зеленського на НАК "Нафтогаз України".