Заражений COVID-19 Разумков розповів про своє самопочуття
Спікер Дмитро Разумков, заражений коронавірусом, розповів, що почувається "майже нормально". Політик продовжує працювати дистанційно.
Ситуація з COVID-19 в Україні залишається складною. Про це Разумков написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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Почуваюся майже нормально, виконую роботу дистанційно. Сподіваюся, вірус минеться швидко та без ускладнень. Ситуація із поширенням СОVID-19 складна, але впевнений, що колеги разом з Оленою Кондратюк зроблять все, щоб парламент і надалі ефективно виконував свої функції,
– розповів спікер.
Окрім того, Разумков побажав якнайшвидшого одужання усім, хто наразі хворіють на коронавірус. Спікер вкотре наголосив, що українцям необхідно дбати про свою безпеку.
Що відомо про коронавірус у Разумкова
- Про своє зараження коронавірусом спікер повідомив 11 листопада.
- Він наголосив, що почувається нормально і продовжить роботу у дистанційному режимі. Однак це не стосується законодавчої діяльності, адже така можливість не передбачена у регламенті.
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