Ситуація з COVID-19 в Україні залишається складною. Про це Разумков написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Почуваюся майже нормально, виконую роботу дистанційно. Сподіваюся, вірус минеться швидко та без ускладнень. Ситуація із поширенням СОVID-19 складна, але впевнений, що колеги разом з Оленою Кондратюк зроблять все, щоб парламент і надалі ефективно виконував свої функції,

– розповів спікер.

Зверніть увагу! Заступниця спікера Ради Олена Кондратюк заявила, що готова тимчасово вести засідання парламенту.

Окрім того, Разумков побажав якнайшвидшого одужання усім, хто наразі хворіють на коронавірус. Спікер вкотре наголосив, що українцям необхідно дбати про свою безпеку.

Що відомо про коронавірус у Разумкова