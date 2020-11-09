Азербайджан привернув увагу світу через війну з Вірменією за Нагірний Карабах. Який рівень життя в громадян країни, яка перебуває у військовому конфлікті?

Азербайджан економічно сильніший за свою сусідку Вірменію та чи живеться його громадянам краще, ніж українцям? У матеріалі 24 каналу ми порівняли зарплати, пенсії та ВВП азербайджанців та українців.

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Рівень життя в Азербайджані

Зарплати

У 2020 мінімальна зарплата в Азербайджані – 250 азербайджанських манатів, як повідомляє сайт take-profit.org, посилаючись на дані Державного комітету зі статистики Азербайджану. Це близько 4 150 гривень чи 147 доларів. Цікаво, що мінімальну зарплату різко підняли лише цього року, минулого року вона була на рівні 2 350 гривень. Для порівняння в Україні мінімальна зарплата становить 5 тисяч гривень. А з 1 січня 2021 року очікують підняти "мінімалку" до 6 тисяч. Тож мінімальні виплати в Україні вищі.

Середня зарплата азербайджанців у серпні становила 710 манатів. Це майже 11 800 українських гривень або понад 417 доларів. Українці у вересні отримали трохи більше. – майже 12 тисяч гривень, за даними Держстату. Що цікаво, в Україні середня зарплата з початком карантину майже щомісяця зростала, а в Азербайджані навпаки – починаючи з березня зарплата падає. Відповідно і мінімальні та середні зарплати в Україні вищі, ніж в Азербайджані.

Як в азербайджанців, так і в українців – одні з найнижчих зарплат у світі. Цікаво, що найвищими зарплатами можуть похвалитися жителі Люксембургу, які мінімально отримують понад 2 400 доларів, що еквівалентно майже 67 тисячам гривень, згідно з даними сайту countryeconomy.com.

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Пенсії

В Азербайджані за останній рік стрімко підвищили пенсії – у 2019 році удвічі, а цього року ще на 17%, повідомляють Azernews з посиланням на Міністерство праці та соцзахисту.

Відтак мінімальна пенсія зараз становить 230 манатів. Це 3 800 гривень чи 135 доларів.

зараз становить 230 манатів. Це чи 135 доларів. Мінімальна пенсія в Україні становить 1 712 гривень, що в понад 2 рази менше.

Середні пенсії в Азербайджані також вищі – на рівні 300 манатів. Це майже 5 тисяч гривень чи 176 доларів. Українські пенсіонери в середньому отримують 3 394 гривні, за даними ПФУ, що є на третину меншою пенсією, ніж в азербайджанців. Тож попри вищі зарплати, Україна платить пенсіонерам менше, ніж Азербайджан.

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Вихід на пенсію

В Україні чоловіки та жінки виходитимуть на пенсії у 2021 році однаково – в 60 років. Наразі чоловіки виходять в 60, а жінки в 59 років і 6 місяців. В Азербайджані є різниця: жінки виходять на пенсію у 60, а чоловікам потрібно допрацювати ще 3 роки, що вийти на пенсію.

Азербайджанці, які не мають достатньо робочого стажу, щоб отримати пенсію, можуть розраховувати на соціальну пенсію, але лише у 62 (для жінок) та 67 (для чоловіків) років.

Більш пізній вихід на пенсію в Азербайджані частково обгрунтований тривалістю життя, адже очікувана тривалість життя там понад 73 роки, тоді як в Україні – 72,5 роки. Про це свідчать дані worldometers.info.

ВВП на душу населення

ВВП на душу населення – один з показників, який показує рівень життя. В Азербайджані за 2019 рік ВВП на душу населення становив 4 689 доларів, а в Україні – 3 660 доларів. Частково вищий ВВП на душу населення в Азербайджані пов’язаний з тим, що населення там в 4 рази менше.

Економіка Азербайджану

ВВП

У 2019 номінальний ВВП Вірменії становив 48,05 мільярда доларів (86 місце у світі), а України – 153,78 мільярда доларів, що ставить її на 56 позицію у світі, за даними Світового банку. Тож економіка Україна в понад 3 рази потужніша за економіку Азербайджану.

Імпорт / експорт

Головним торговельним партнером Азербайджану є Італія, на яку припадає 30% експорту. Важливими партнерами по експорту також є Туреччина та Ізраїль.

Натомість найбільше товарів та послуг Азербайджан імпортує з Росії (15,8%), Туреччини (13,1%) та Великобританії (11%). Нагадаємо, що Азербайджан наразі перебуває у військовому конфлікті з Вірменією, яку підтримує Росія. А сам Азербайджан підтримує Туреччина. Тож за умови ескалації конфлікту сторони можуть використовувати торговельні важелі впливу.

Азербайджан також торгує з Україною, експортуючи сюди 1,85% всіх товарів та послуг. Україна є важливим імпортером Азербайджану – 3,06%, потрапивши у 10 країн за обсягом імпорту. Зі свого боку Азербайджан також є важливим партнером України, купуючи майже 5% наших товарів та послуг.

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Чому економіка Азербайджану слабка

Корупція є одним із факторів, які стримують розвиток економіки Азербайджану. Минулого року Азербайджан посів 126 позицію зі 180 у рейтингу "Найменш корумпованих країн світу" за версією Transperancy International. Цікаво, що Україна опинилася на цій позначні разом з Азербайджаном. Обидві набрали всього 30 балів зі 100 по шкалі протистояння корупції.

На економіку Азербайджану наразі водночас тиснуть несвоєчасні реформи, пандемія та падіння цін на нафту на світових ринках.

Чотири головні проблеми Азербайджану:

Невиконання урядом зобов’язань щодо економічних реформ протягом багатьох років збільшило вартість подальших реформ та поставило економіку в складну ситуацію.



протягом багатьох років збільшило вартість подальших реформ та поставило економіку в складну ситуацію. Несистематичні та неповні заходи уряду щодо нейтралізації наслідків пандемії на економіку суттєво знижують здатність бізнесу розвиватися та повернути те, що втратили.



суттєво знижують здатність бізнесу розвиватися та повернути те, що втратили. Ціни на нафту досі суттєво нижчі від минулорічних – близько 40 доларів на барель нафти марки Brent. Це негативно позначається не лише на зменшенні доходів бюджету, а й на зовнішньоторговельному обороті та платіжному балансі.



досі суттєво нижчі від минулорічних – близько 40 доларів на барель нафти марки Brent. Це негативно позначається не лише на зменшенні доходів бюджету, а й на зовнішньоторговельному обороті та платіжному балансі. Економіку Азербайджану також обтяжує військовий конфлікт через Нагірний Карабах, який юридично належить Азербайджану, але фактично є під контролем Вірменії. Детально про цей конфлікт розповідаємо у матеріалі Карта конфлікту за Нагірний Карабах: які території звільнив Азербайджан.

Це все збільшує ризик девальвації національної валюти. Азербайджан довго оговтувався від попередньої кризи, тож і цього разу економіку Азербайджану може чекати тривала і глибока рецесія.

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Економіка Азербайджану посередня

У 2017 році американське видання Quartz провело цікаве дослідження, в рамках якого з’ясували, що економіка Азербайджану найкраще відповідає уявленням про посередню економіку. Вони порівняли середні показники у світі такі як безробіття, ВВП, інфляція, обсяги торгівлі до ВВП тощо і визначили, що Азербайджан найкраще їм відповідає.