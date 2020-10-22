Зарплати народних депутатів у вересні: хто отримав найбільше
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У вересні 2020 року 13 народних депутатів заробили за свою роботу понад 50 тисяч гривень. Найбільшу зарплату отримав перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук – майже 60 тисяч гривень.
Про суми зарплат народних депутатів України у вересні 2020 року повідомив апарат Верховної Ради у відповідь на запит "Української правди".
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Хто з депутатів отримав найвищі зарплати:
- Руслан Стефанчук ("Слуга народу") – 59 тисяч 823 гривні,
- Олександр Качний ("ОПЗЖ") – 56 тисяч 833 гривні,
- Данило Гетманцев ("Слуга народу") – 56 тисяч 752 гривні,
- Григорій Мамка ("ОПЗЖ") – 53 тисячі 335 гривень,
- Іван Калаур ("Слуга народу") – 53 тисячі 44 гривні,
- Михайло Макаренко ("ОПЗЖ") – 53 тисячі 44 гривні,
- Михайло Цимбалюк ("Батьківщина") – 53 тисячі 44 гривні,
- Валерій Лунченко ("Довіра") – 52 тисячі 553 гривні,
- Володимир Арешонков ("Довіра") – 51 тисяча 925 гривень,
- Микола Стефанчук ("Слуга народу") – 51 тисяча 667 гривень,
- Іван Кириленко ("Батьківщина") – 51 тисяча 499 гривень,
- Олександр Копиленко ("Слуга народу") – 51 тисяча 499 гривень,
- Андрій Одарченко ("Слуга народу") – 50 тисяч 893 гривні.
Скільки заробили голови фракцій:
- Давид Арахамія ("Слуга народу") – 44 тисячі 142 гривні,
- Ірина Геращенко ("Європейська Солідарність") – 44 тисячі 142 гривні,
- Сергій Рахманін ("Голос") – 44 тисячі 142 гривні,
- Юлія Тимошенко ("Батьківщина") – 8 тисяч 627 гривень.
Як рахують зарплати депутатам
- Як і на багатьох державних посадах, зарплату народного депутата вираховують за допомогою прожиткового мінімуму. Кожен депутат отримує від 10 до 12 мінімумів – від 21 тисячі 20 гривень до 25 тисяч 224 гривень.
- Крім самої зарплати, депутатам також нараховують різноманітні надбавки – за науковий ступінь, почесні звання, інтенсивність праці тощо. Надбавка за інтенсивність праці може дорівнювати окладу.
- Втім є і такі депутати, які отримують менше ніж оклад, як, наприклад, Юлія Тимошенко. У таких випадках депутатам мінусують зарплату за прогули роботи.