У вересні 2020 року 13 народних депутатів заробили за свою роботу понад 50 тисяч гривень. Найбільшу зарплату отримав перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук – майже 60 тисяч гривень.

Про суми зарплат народних депутатів України у вересні 2020 року повідомив апарат Верховної Ради у відповідь на запит "Української правди". Цікаво Венедіктова поскаржилася Раді Європи на низькі зарплати українських прокурорів Хто з депутатів отримав найвищі зарплати: Руслан Стефанчук ("Слуга народу") – 59 тисяч 823 гривні,

Олександр Качний ("ОПЗЖ") – 56 тисяч 833 гривні,

Данило Гетманцев ("Слуга народу") – 56 тисяч 752 гривні,

Григорій Мамка ("ОПЗЖ") – 53 тисячі 335 гривень,

Іван Калаур ("Слуга народу") – 53 тисячі 44 гривні,

Михайло Макаренко ("ОПЗЖ") – 53 тисячі 44 гривні,

Михайло Цимбалюк ("Батьківщина") – 53 тисячі 44 гривні,

Валерій Лунченко ("Довіра") – 52 тисячі 553 гривні,

Володимир Арешонков ("Довіра") – 51 тисяча 925 гривень,

Микола Стефанчук ("Слуга народу") – 51 тисяча 667 гривень,

Іван Кириленко ("Батьківщина") – 51 тисяча 499 гривень,

Олександр Копиленко ("Слуга народу") – 51 тисяча 499 гривень,

Андрій Одарченко ("Слуга народу") – 50 тисяч 893 гривні. Скільки заробили голови фракцій: Давид Арахамія ("Слуга народу") – 44 тисячі 142 гривні,

Ірина Геращенко ("Європейська Солідарність") – 44 тисячі 142 гривні,

Сергій Рахманін ("Голос") – 44 тисячі 142 гривні,

Юлія Тимошенко ("Батьківщина") – 8 тисяч 627 гривень. Як рахують зарплати депутатам Як і на багатьох державних посадах, зарплату народного депутата вираховують за допомогою прожиткового мінімуму. Кожен депутат отримує від 10 до 12 мінімумів – від 21 тисячі 20 гривень до 25 тисяч 224 гривень.

Крім самої зарплати, депутатам також нараховують різноманітні надбавки – за науковий ступінь, почесні звання, інтенсивність праці тощо. Надбавка за інтенсивність праці може дорівнювати окладу.

Втім є і такі депутати, які отримують менше ніж оклад, як, наприклад, Юлія Тимошенко. У таких випадках депутатам мінусують зарплату за прогули роботи.