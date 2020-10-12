США – країна з найсильнішою економікою у світі. Наскільки рівень життя там кращий, ніж в Україні та чи далеко нам до американської мрії?

Українські студенти їздять в США на заробітки, а деякі сім’ї і взагалі переселяються на постійне проживання. У матеріалі 24 каналу ми дізналися наскільки краще живеться американцям, ніж українцям, порівнявши зарплати, пенсії та ВВП.

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Рівень життя в США

Зарплати

У 2020 мінімальна зарплата в США – 1 257 доларів, пише countryeconomy.com. Це понад 35 500 гривень. Для порівняння в Україні мінімальна зарплата в 7 разів нижча – 5 тисяч гривень. Проте в США заведено визначати рівень зарплати за годину або за рік. Мінімальна оплата години роботи становить 7,25 долара. Але кожен штат встановлює свій мінімум і в більшості цей мінімум вищий.

У серпні за даними Федерального бюро статистики праці, середня тижнева зарплата в США була на рівні 1 020 доларів. Помножимо цю суму на 4, щоб зрозуміти приблизну середню місячну зарплату й отримаємо 4 080 доларів, що еквівалентно понад 115 тисячам гривень. Середня зарплата в Україні в серпні склала 11 446 гривень, за даними Держстату. Це майже в 10 разів менше, ніж отримують американці.

Зверніть увагу, що це зарплата до оподаткування.

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Пенсії

У США доволі складна пенсійна система через наявність різноманітних державних та недержавних пенсійних фондів. Тож не існує такого поняття як мінімальна пенсія. Але в середньому можуть розраховувати на 1 503 долари від соціального страхування, згідно з даними адміністрації соцстрахування, тобто 42 тисячі гривень. Але це і близько не становить увесь дохід пенсіонерів у США, які звикли відкладати на власну пенсію заздалегідь.



Пенсіонери в США значно заможніші, ніж українські / GettyImages

В Україні мінімальна пенсія – 1 712 гривень, а середня – близько 3 400 гривень.

В Україні чоловіки та жінки виходитимуть на пенсії однаково – в 60 років. Наразі чоловіки виходять в 60, а жінки в 59 років і 6 місяців. Американці стають пенсіонерами пізніше – у 66 років, але цей вік поступово збільшують до 67 років.

Пізній вихід на пенсію в США цілком обгрунтований, адже очікувана тривалість життя там понад 79 років, тоді як в Україні – 72,5 роки. Про це свідчать дані worldometers.info.

ВВП на душу населення

ВВП на душу населення – один з показників, який показує рівень життя. В США за 2019 рік ВВП на душу населення становив 65 112 доларів, а в Україні – 3 660 доларів, що майже в 18 разів менше. І це не дивно, адже економіка США поки що найпотужніша у світі.

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Економіка США

ВВП

У 2019 номінальний ВВП США, найпотужнішої економіки у світі, становив 21,4 трильйона доларів, а України – 153,78 мільярда доларів, що ставить її на 56-у позицію у світі, за даними Світового банку.

Імпорт / експорт

Минулого року торгівля (сума експорту та імпорту) в США склала чверть від ВВП. Для порівняння в Україні частка торгівлі сягнула 90%, що показує нашу залежність від зовнішніх ринків. Натомість США менш залежні через величезний внутрішній ринок, який водночас забезпечує і попит, і пропозицію на товари та послуги.

Та якщо говорити про торгівлю, США майже вдвічі більше купує, ніж продає. Саме це хоче змінити президент Трамп, вступивши в напружені відносини з Китаєм щодо торгової угоди.



США та Китай домовилися про першу фазу торгової угоди / GettyImages

Наразі основними партнерами США по експорту є Мексика, Канада та Китай, а по імпорту – Китай, Мексика та Канада.

Відносини з США та України для нас є значно важливішими, ніж для американців. США завозить до нас лише 0,05% зі всього експорту, а для нас це 4,01%. Теж саме і з імпортом: Україна 2,43% свої товарів та послуг продає на американський ринок, що становить лише 0,17% експорту в США.

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Як США стали найсильнішою економікою світу

Домінуванню своєї економіки у світі США завдячує багатьом чинникам. Ось кілька з них:

Розташування США . Сполучені Штати – одна з найбільших країн, яку обмивають 2 океани. Вона багата на різного роду ресурси, а жодна із сусідніх країн ніколи не становила військової загрози.



. Сполучені Штати – одна з найбільших країн, яку обмивають 2 океани. Вона багата на різного роду ресурси, а жодна із сусідніх країн ніколи не становила військової загрози. Індустріалізація в США проходила швидше, ніж у Європі.



в США проходила швидше, ніж у Європі. Перша і Друга світові війни . В той час як війни розорили Європу та відкинули ВВП на кілька років назад, США через своє розташування залишилися невразливими. Ба більше, вони продовжували розвиватися та активно торгували з Європою, постачаючи все необхідне для війни.



. В той час як війни розорили Європу та відкинули ВВП на кілька років назад, США через своє розташування залишилися невразливими. Ба більше, вони продовжували розвиватися та активно торгували з Європою, постачаючи все необхідне для війни. Долар. Під час війн особливе місце у світі здобув і долар. Завдяки торгівлі США наростили величезні запаси золота, а скарбниці інших країн через війни спустошилися. Тож вирішили прикріпити свої валюти до долара, який був прикріплений до золота. Це і стало початком шляху долара до статусу резервної валюти, що забезпечило йому стабільність та привабливість.

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Наразі на економічну гегемонію США у світі посягає Китай, друга у світі економіка. Раніше експерти The Economist прогнозували, що у 2020 році почнеться світова криза через торговельну війну між США та Китаєм. Але цього не сталося, бо несподівано для всіх з’явився коронавірус, який і став причиною кризи.