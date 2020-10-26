Вірменія привернула увагу світу через війну з Азербайджаном за Нагірний Карабах. Який рівень життя в громадян країни, яка веде війну?

Вірменія – одна з найбідніших країн пострадянського простору. У матеріалі 24 каналу ми дізналися наскільки зарплати та пенсії вірмен відрізняються від українських.

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Рівень життя у Вірменії

Зарплати

У 2020 мінімальна зарплата в Вірменії – 65 тисяч вірменських драмів, як повідомляє офіс МВФ у Вірменії. Це трохи більш як 4 тисячі гривень чи 142 долари. Цікаво, що мінімальну зарплату підняли лише цього року, а востаннє її переглядали у 2015 році. Для порівняння в Україні мінімальна зарплата становить 5 тисяч гривень. А з 1 січня 2021 року очікують підняти "мінімалку" до 6 тисяч. Тож мінімальні виплати в Україні все ж вищі.

Середня зарплата вірменів у серпні становила майже 186 тисяч драмів, пише Trading Economics. Це майже 11 тисяч українських гривень або понад 387 доларів. Українці отримують трохи більше. Середня зарплата в Україні за аналогічний період склала 11 446 гривень, за даними Держстату. Відповідно і мінімальні та середні зарплати в Україні вищі, ніж у Вірменії.

Як у вірменів, так і в українців – одні з найнижчих зарплат у світі. Цікаво, що найвищими зарплатами можуть похвалитися жителі Люксембургу, які мінімально отримують понад 2 400 доларів, що еквівалентно майже 67 тисячам гривень, згідно з даними сайту countryeconomy.com.

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Пенсії

У Вірменії немає поняття мінімальної пенсії – є базова та соціальна, які становлять 8 тисяч драмів (472 гривні), пише SSA. За кожен відпрацьований рік до пенсії додають ще 450 драмів (27 гривень), помножені на індивідуальний коефіцієнт. За цими даними важко сказати чи вірменська пенсія менша за українську, яка становить 1 712 гривень.

Доцільніше буде порівняти середні пенсії, які у Вірменії на рівні 42 тисяч драмів. Це майже 2 500 гривень чи 88 доларів. Українські пенсіонери в середньому отримують 3 394 гривні, за даними ПФУ, що є на третину вищою пенсією, ніж у вірменів.

Вихід на пенсію

В Україні чоловіки та жінки виходитимуть на пенсії однаково – в 60 років. Наразі чоловіки виходять в 60, а жінки в 59 років і 6 місяців. У Вірменії на пенсію виходять пізніше – у 63 роки. Але, якщо людина в рамках накопичувальної системи назбирала достатньо грошей, щоб отримувати п’ятикратну базову пенсію (2 360 гривень), то може вийти на пенсію у 55 років.

Більш пізній вихід на пенсію у Вірменії цілком обгрунтований, адже очікувана тривалість життя там понад 75,5 років, тоді як в Україні – 72,5 роки. Про це свідчать дані worldometers.info.

ВВП на душу населення

ВВП на душу населення – один з показників, який показує рівень життя. У Вірменії за 2019 рік ВВП на душу населення становив 4 622 долари, а в Україні – 3 660 доларів. Зважаючи на те, що зарплати та пенсії у Вірменії нижчі, доволі дивно бачити, що ВВП на душу населення там вищий. Та це пов’язано з малою кількістю населення, адже у Вірменії проживає менш як 3 мільйони осіб, а в Україні – близько 42 мільйонів.

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Економіка Вірменії

ВВП

У 2019 номінальний ВВП Вірменії становив 13,67 мільярда доларів (127-ме місце у світі), а України – 153,78 мільярда доларів, що ставить її на 56-ту позицію у світі, за даними Світового банку. Тож економіка Україна в понад 11 разів потужніша за економіку Вірменії.

Імпорт / експорт

Головним торговельним партнером Вірменії є Росія, на яку припадає 23,2% експорту та 26,5% імпорту, що робить Вірменію залежною.

Вірменія також торгує з Україною, хоча у відносно невеликих обсягах – 0,69% товарів та послуг Вірменія експортує на Україну, натомість частка українських товарів та послуг у Вірменії становить 2,88%, що ставить Україну в 10 найбільше імпортерів Вірменії.

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Чому економіка Вірменії слабка

Історія розвитку економіку Вірменії – це історія боротьби з бідністю. Після розпаду СРСР саме Вірменію вважали однією з найслабших країн на пострадянському просторі з економічної точки зору.

У 2004 році більшість населення вважалися бідними, Проте у 2018 році частка бідних скоротилася до 23,5%, згідно зі статистикою уряду Вірменії.

Економіка Вірменії доволі активно розвивалася і часами успішно боролася із бідністю допоки не настала світова фінансова криза 2008, яка суттєво відкинула економіку Вірменії. Лише кілька років тому країна оговталася і знову почала стрімкий розвиток, демонструючи одні з найвищих темпів росту ВВП: 7,5% росту у 2017 році, 5,2% у 2018 та 7,6% росту минулого року.

Але пандемія коронавірусу та криза, яку вона спричинила, може знову відкинути економіку Вірменії. У березні країна ввела жорсткі обмеження, а у квітні – локдаун. Однак Вірменія надто швидко почала виходити з карантину, ще у травні, що спричинило до сплеску інфікування. На сьогодні у Вірменії один з найвищих показників захворювання та смертності у Європі та Центральній Азії.

У 2020 економіка Вірменія знову почала падати. За перше півріччя ВВП скоротилося на 5,7% при тому, що перші два місяці року до пандемії продемонстрували ріст в 9%.

Окрім пандемії, економіку Вірменії обтяжує військовий конфлікт через Нагірний Карабах, який юридично належить Азербайджану, але фактично є під контролем Вірменії. Детально про цей конфлікт розповідаємо у матеріалі Карта конфлікту за Нагірний Карабах: які території звільнив Азербайджан.