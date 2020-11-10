Середні зарплати в уряді експрем'єр-міністра Олексія Гончарука становили від 32 до 100 тисяч гривень. Однак з 2020 року алгоритм нарахування зарплат урядовцям змінився.

Найменше за часів Гочарука отримував міністр Кабміну Дмитро Дубілет, а найбільше – глава МВС Арсен Аваков. Про це повідомляє "Українська правда". До теми Менше, ніж за Януковича: які зараз зарплати у народних депутатів Найвищу зарплату серед прем'єрів з 2010 року отримував Гончарук. Як урядовцям нараховують зарплати Щоправда, на початку 2020 року систему виплат урядовцям змінили. Тепер зарплату розраховують, опираючись на середньомісячну українську зарплату.

Наприклад, цьогоріч у першому кварталі точка відліку для міністрів становила 11 тисяч гривень, у другому – 10,8 тисячі. Далі суму множать на коефіцієнт.

Оклади прем’єр-міністрів, віцепрем’єрів та міністрів становлять 5 середньомісячних зарплат, заступників – 4,5 зарплат.

До речі, у міністрів забрали доплати за інтенсивність праці. Премії очільникам міністерств нараховуватимуть лише за результатами звіту про виконання завдань програми діяльності Кабміну. Сума премії не може бути більшою за оклад.

У вересні керівництво Кабміну, зокрема прем'єр Денис Шмигаль, отримали однакову суму – по 55,8 тисячі гривень без урахування податків.

Зарплати прем'єрів з 2010 року / Інфографіка "Української правди"

Зарплати прем'єрів за часів Зеленського / Інфографіка "Української правди"