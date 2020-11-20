Грузинська поліція затримала чоловіка, що захопив будівлю мікрофінансової організації у Тбілісі. Нападник тримав у заручниках 9 людей.

З чоловіком вели переговори про звільнення заручників

Заручників звільнили поступово – після проведення переговорів з нападником. Про це інформує 24 канал.

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Згодом правоохоронці заарештували і самого чоловіка. Постраждалих немає.

Деталі про захоплення заручників у Тбілісі: