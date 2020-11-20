Заручників звільнено: у Грузії затримали нападника на банк – відео
Грузинська поліція затримала чоловіка, що захопив будівлю мікрофінансової організації у Тбілісі. Нападник тримав у заручниках 9 людей.
З чоловіком вели переговори про звільнення заручників
Заручників звільнили поступово – після проведення переговорів з нападником. Про це інформує 24 канал.
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Згодом правоохоронці заарештували і самого чоловіка. Постраждалих немає.
Деталі про захоплення заручників у Тбілісі:
- За інформацією ЗМІ, нападника звати Леван Зурабішвілі.
- Чоловіку начебто відмовили у кредиті. Отож він вирішив захопити мікрофінансову організацію.
- У нападника була граната. Він оприлюднив вимогу – ухвалення закону про заборону азартних ігор.
- Також медіа повідомляли, що у Зурабішвілі могли бути спільники, отож поліція посилено охороняла увесь район. Наразі цю інформацію не підтверджено.
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