Голова української делегації ТКГ Леонід Кравчук назвав величезною помилкою комплекс заходів, які були прийняті у 2015 році в Мінську. Деякі пункти документа заважають Україні приймати правильні рішення, які б допомогли повернути під контроль державний кордон з Росією.

На думку очільника української сторони в ТКГ, мінські домовленості гальмують майбутні рішення по Донбасу. Про це Кравчук сказав в інтерв’ю ТСН.

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Це політичний зашморг на шиї України й одне з гальм, яке скрізь і в усьому заважає нам приймати рішення. 11 листопада ми засідали в ТКГ. Вони (росіяни – 24 канал) повторювали одне й те ж саме, що, мовляв, Україна змінює філософію і порядок мінських домовленостей. Що там записані спочатку вибори, а потім кордон, а Україна хоче навпаки,

– сказав Кравчук.

Які умови гальмують переговорний процес

В одному з пунктів документа прописано, що спочатку на окупованих територіях Донбасу повинні відбутися вибори, після чого можна буде говорити про відновлення державного кордону. Кравчук скаржиться, що Росія "тицяє цим в очі" і навіть слухати не хоче, що комплекс заходів підписали за дуже складних умов, коли вже тривали військові дії.

Як позбутися цього пункту у мінських домовленостях

На думку голови української ТКГ, у мінському процесі прийняли багато документів. Тож треба брати до уваги весь комплекс рішень, а не акцентувати на одному пункті про вибори і кордон.

Ми намагаємося переконати, аргументуємо, говоримо про можливі компроміси. Є, наприклад, ідея, що, можливо, не весь кордон спочатку передавати під контроль України, можливо, разом із силами ОБСЄ. Є багато варіантів, але головний принцип — не можна провести вибори за українським законом на території, де немає ані грама українського,

– наголосив Кравчук.

Зверніть увагу! Чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій відбулося 11 листопада. Очільники 3 делегацій поговорили про роботу в одразу 4 напрямках – політичному, економічному, безпековому й гуманітарному.