У Верховній Раді 3 листопада триває засідання, депутати хочуть відновити електронне декларування. Водночас наразі невідомо, коли будуть розглядати законопроєкти щодо КСУ, адже спочатку їх мають затвердити у комітетах.

У вирішенні кризи із Конституційним Судом України є декілька механізмів. Про це повідомляє кореспондентка 24 каналу.

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Зокрема, щоб позбавити суддю КСУ посади, йому мають винести вирок про те, що він винний. Депутати від партії "Голос" звернулися до ДБР щодо розслідування відповідної справи, адже у такий спосіб можна було б притягнути суддів до відповідальності.

Законопроєкти щодо КСУ

Головним у Раді є законопроєкт президента, проте навіть після того, як 2 листопада Зеленський зустрічався із фракцією – рішення нардепів є неоднозначним. Частина депутатів готова проголосувати за таке рішення, однак дехто зазначив, що законопроєкт президента потрібно доопрацьовувати і трохи змінювати.

Закон, який подав президент – це його політична позиція. Наразі вона є жорсткою, але ми повинні дати можливість парламенту та президенту прийняти збалансований закон,

– Качура.

Також є альтернатива, до якої схиляється більшість депутатів – так званий проєкт Разумкова, за яким дозволяється повернути декларування у такому вигляді, у якому він був раніше, а впродовж 2 місяців можна буде допрацьовувати сам закон. Нардепи вважають, що це рішення є більш юридичним.

За словами нардепа від "Слуги народу" Олександра Корнієнка, законопроєкт відновлює ті положення, які визнали неконституційними. Однак саме цей закон ще не визнали неконституційним, тобто якийсь час він проіснує, зазначив депутат.

Рішення, яке пропонує збільшити кворум серед суддів

Депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин зазначив, що відповідне рішення не заблокує роботу КСУ, однак можна заповнити квоту ВР. За його словами, це не дозволить:

розвалити ринок землі,

визнати неконституційним Верховний Антикорупційний суд,

заборонити фонду гарантування вкладів підписати внутрішні розпорядження і фактично повернути Коломойському "Приватбанк".

Довідка. Детальніше про скандал навколо рішення Конституційного Суду України про декларування – читайте у матеріалах 24 каналу .



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу