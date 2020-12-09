У Харкові секретарем міськради обрали заступника Геннадія Кернеса Ігоря Терехова. Сам Кернес не був присутній на першому засіданні, адже досі перебуває у німецькій клініці "Шаріте".

Кандидатуру Терехова нібито підтримав особисто Геннадій Кернес в електронному листі з клініки. Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради.

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Загалом кандидатуру Терехова підтримали 73 з 75 депутатів, які голосували на сесії міськради 9 грудня. Головуючий на сесії Олександр Новак заявив, що отримав електронного листа від Геннадія Кернеса, де той пропонує Ігоря Терехова на посаду секретаря. Справжність листа нібито перевірили дійсним електронним підписом Кернеса.

Варто зазначити, що Терехов був єдиним претендентом на цю посаду, а у виборчому бюлетені вказано лише його ім'я. Під час таємного голосування проти його призначення виступив лише один депутат, ще один ㅡ утримався.



Ігоря Терехова обрали новим секретарем Харківської міськради / Фото Харківської міської ради

Куди зник Геннадій Кернес

Мер Харкова не з'являвся на публіці з 23 серпня. 10 вересня речник міськради Харкова Юрій Сидоренко заявив, що Кернес перебуває на лікарняному.

А вже 15 вересня він підтвердив, що в міського голови двостороннє запалення легень через зараження коронавірусом. До того ж у Геннадія Кернеса ускладнилися хронічні хвороби та старі травми.

Спочатку Кернес лікувався в Харківській лікарні №17. Однак уночі 16 вересня його госпіталізували спецлітаком для перевезення хворих Bombardier Challenger до Німеччини. Друг Кернеса, бізнесмен Павло Фукс повідомив, що очільника Харкова доставили до клініки "Шаріте".

Оточення міського голови Харкова Геннадія Кернеса заперечило заяви про нібито його смерть. Зокрема, інформацію про смерть Кернеса спростував нам речник Харківської міськради Юрій Сидоренко.

Більше про стан Геннадія Кернеса – читайте за посиланням.

Як минуло засідання

Депутати Харківської міськради на сесії в середу обрали керівництво постійних комісій. Понад половину комісій очолили представники "Блоку Кернеса". Проти запропонованого проєкту рішення виступили депутати від "Блоку Світличної "Разом!" Дмитро Булах та Ігор Черняк. На їх думку, керівні посади в комісіях були розподілені нерівномірно між представниками фракцій.

Згідно з пропорційним розподілом, "Блок Кернеса" має право на 4 – 5 комісій. А в цьому проєкті він очолює 6 комісій. Фракція "Європейської солідарності" має право на 1 – 2 комісії, а вона отримала 3 комісії. Наша партія не отримала жодної комісії, хоча мала право на голову 1 комісії. Значить, що "Блок Кернеса" і фракція "Європейської солідарності" утворили коаліцію,

– сказав Булах.

Однак більшість депутатів не прислухалися до аргументів колег із "Блоку Світличної" і проголосували за запропонований проєкт рішення.

Які партії очолили комісії Харківської міськради

6 комісій очолили представники "Блоку Кернеса – Успішний Харків";

3 – депутати від "Європейської солідарності";

1 – представники "ОПЗЖ";

1 – депутати "Слуги народу".

Депутати від "Блоку Світличної" та "Партії Шарія" не очолили жодної постійної комісії.