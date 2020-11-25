Лідери делегацій у тристоронній контактній групі провели чергову зустріч у форматі відеооконференції 25 листопада. Україну на зустрічі вже традиційно представляв Леонід Кравчук. У ході розмови він висловив низку вимог, які делегації мають обговорити на наступних зустрічах.

Під час зустрічі Леонід Кравчук наполіг, що для встановлення миру на Донбасі потрібно дотримуватися всього комплексу домовленостей у нормандському форматі й мінському процесі. Про це повідомляє українська делегація в ТКГ у своєму фейсбуці.

До слова Росія хоче змін до Конституції та особливого статусу Донбасу на 50 років, – "слуга народу"

У нинішній ситуації, коли перемовини фактично не дають результатів, українська делегація пропонує до кінця 2020 року провести нову зустріч у нормандському форматі.

Українська делегація переконана, що консолідована позиція лідерів держав нормандського формату буде головним дороговказом для подальшої роботи, зокрема й у межах тристоронньої контактної групи.

Відтак українська делегація ініціювала проведення наступного тижня позачергового засідання ТКГ, на якому потрібно розглянути низку важливих питань:

звільнення утримуваних осіб,

розблокування російською стороною роботи КПВВ,

фіналізація домовленості про 19 ділянок розмінування,

фіналізація домовленості про 4 нові ділянки розведення,

забезпечення вільного й безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України,

міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб.

Крім того, Леонід Кравчук виступив з вимогою, аби Росія розслідувала серед своїх військ вбивство українського воїна В'ячеслава Мінкіна, яке трапилося 24 листопада. Він також закликав СММ ОБСЄ сприяти в цьому розслідуванні.