Представники владної фракції "Слуги народу" у Верховній Раді провели засідання 2 листопада. Ключовою темою зібрання напередодні початку пленарного робочого тижня парламенту було скандальне рішення Конституційного Суду щодо скасування електронного декларування й повноважень НАЗК. Участь у засіданні взяв президент Володимир Зеленський.

Провладні парламентарі обговорили з президентом його законопроєкт, покликаний оновити склад Конституційного Суду. Про перебіг і результати засідання фракції "Слуги народу" розповідає 24 канал.

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Так, під час засідання глава держави закликав фракцію підтримати дострокове припинення повноважень чинного складу КСУ.

Зеленський сказав "слугам": якщо не відновити довіру суспільства до Конституційного Суду, країна втратить можливість отримати будь-яку міжнародну фінансову допомогу. Крім того, за його словами, під загрозою вже опинилися безвізовий режим України з Європейським Союзом, а також підтримка з боку ЄС, НАТО, Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних партнерів.

Володимир Зеленський наголосив, що неможливо відновити дію антикорупційного законодавства без ухвалення рішення про звільнення суддів Конституційного Суду.

Якщо ви проголосуєте за це рішення, ви голосуватимете для народу. В іншому разі ви захищаєте суддів Конституційного Суду,

– сказав Володимир Зеленський нардепам.

Чи послухають "слуги" президента

За словами заступниці голови комітету з питань антикорупційної політики Галини Янченко, фракція "Слуга народу" готова підтримати президентський законопроєкт, якщо "не будуть знайдені менш болючі рішення".

Вона також пояснила, що має на увазі під "менш хворобливими рішеннями".

Це, серед іншого, відставка глави КС та інших суддів, які приймали рішення в порушення закону,

– зауважила Янченко.

Народна депутатка зазначила, що парламентарів вплинути на таке рішення суддів не можуть.

"Нехай це буде моя суб'єктивна думка, але КС прийняв це рішення з порушенням і духу, і літери закону. Вони підірвали довіру до КСУ... Коли ця довіра підірвана, єдине, що можуть судді останнє хороше зробити для цієї країни, – це просто піти зі своєї посади", – відповіла вона.

У засіданні фракції, окрім Зеленського, брали участь глава Офісу Президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Коротко про скандальне рішення КСУ: