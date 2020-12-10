Шевченківський райсуд Києва 10 грудня проведе закрите засідання у вбивстві журналіста Павла Шеремета. В залу суду пустять лише представників медіа.

Засідання щодо обвинувачення Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь транслюватимуть онлайн. Про це повідомляє Шевченківський районний суд Києва на своїй сторінці у фейсбук.

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На суд не допустять осіб, які не є учасниками судового процесу, окрім ЗМІ, що висвітлюють хід судового розгляду. Причина – карантинні обмеження, а також забезпечення безпеки для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Що цьому передувало

21 жовтня під час оголошення ухвали суду присяжних, поручителі та інші невідомі особи, що перебували під час засідання, почали голосно кричати, нецензурно та зневажливо висловлюватись про присяжних та прокурора. Вони поводити себе агресивно та порушували порядок в залі суду.

Справа про вбивство Шеремета: останні новини

Шевченківський райсуд Києва 21 жовтня продовжив запобіжні заходи 3 обвинуваченим у вбивстві журналіста Павла Шеремета: