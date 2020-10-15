Тристороння контактна група з урегулювання конфлікту на Донбасі засідала у режимі відеоконференції 14 жовтня. Про що говорили та про результати перемовин розповіли у пресслужбі Офісу Президента.

На початку засідання ТКГ 14 жовтня голова української делегації Леонід Кравчук, як пише Офіс Президента, привітав сторони ТКГ з Днем захисника України.

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Згодом голова спостережної місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік звернув увагу на 80 днів сталої тиші на лінії зіткнення на Донбасі, якої слід дотримуватися й надалі.

Що відбувалося під час засідання ТКГ 14 жовтня та про що вдалося домовитися

У безпековій підгрупі

Представники від ОБСЄ звернули увагу на те, що не слід стільки уваги присвячувати політичним питанням – треба розв'язувати практичні проблеми. Наприклад, щодо оновленого плану розмінування.

У соціально-економічній підгрупі

Українці вкотре нагадали про потребу відправити спостерігачів МАГАТЕ до окупованих районів Донбасі для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів.

У гуманітарній підгрупі

Обговорювали взаємне звільнення утримуваних осіб. Відомо, що українська сторона передала список із чотирма категоріями таких осіб. Від окупантів жодних списків не було.

Однак сторони готові одночасно відкрити два нових КПВВ у Луганській області вже на початку листопада, про що домовлялися ще в Парижі у грудні 2019 на саміті "нормандської четвірки".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський цього дня, 14 жовтня, перебував із робочою поїздкою в Донецькій області. Після цієї поїздки, за словами глави ОП Єрмака, виник "найдивніший фейк року".

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