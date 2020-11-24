ТКГ знову провела засідання: чи погодилася Росія розблокувати КПВВ на Донбасі
Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Сторонам не вдалося вирішити питання відновлення роботи контрольних пунктів в'їзду – виїзду.
Гуманітарна підгрупа 24 листопада знову продовжила обговорення технічних питань щодо забезпечення роботи контрольних пунктів в'їзду – виїзду "Щастя" та "Золоте". Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ.
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Ці КПВВ українська сторона відкрила в листопаді, виконуючи домовленості "нормандської четвірки".
Російська сторона зайняла малозрозумілу позицію, на що їм, зокрема, вказують міжнародні посередники,
– зазначили з української сторони.
Такої ж "малозрозумілої позиції" представники Росії дотримуються і щодо обміну полоненими.
Робота КПВВ на Донбасі: основне
- Українська сторона 10 листопада відкрила 7 контрольних пунктів на лінії розмежування, вони щоденно працюють з 8.00 до 16.00.
- Росія вже 2 тижні блокує роботу КПВВ. Людей повертають на підконтрольну Україні територію.
- Розблокувати пункти в'їзду виїзду Росію просили Велика Британія, Німеччина Та Франція.
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