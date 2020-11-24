Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Сторонам не вдалося вирішити питання відновлення роботи контрольних пунктів в'їзду – виїзду.

Гуманітарна підгрупа 24 листопада знову продовжила обговорення технічних питань щодо забезпечення роботи контрольних пунктів в'їзду – виїзду "Щастя" та "Золоте". Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ.

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Ці КПВВ українська сторона відкрила в листопаді, виконуючи домовленості "нормандської четвірки".

Російська сторона зайняла малозрозумілу позицію, на що їм, зокрема, вказують міжнародні посередники,

– зазначили з української сторони.

Такої ж "малозрозумілої позиції" представники Росії дотримуються і щодо обміну полоненими.

Робота КПВВ на Донбасі: основне