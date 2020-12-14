У Підмосков'ї знайшли застреленим 37-річного Володимира Пасекунова. Він був виконавчим директором компанії, яка відповідає за авіаційні тренажери для міністерства оборони Росії.

В авіаконструктора – вогнепальне поранення в голову. Про це повідомили на телеграм-каналі Mash.

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Деталі інциденту

Тіло чоловіка виявили в автомобілі Mercedes GLЕ 4MATIC на березі річки Клязьма в селі Майдарово. Там також знайшли травматичний пістолет "Гроза" та 9-міліметрові гільзи.

Де працював загиблий

У повідомленні зазначили, що компанія "РАА Спецтехніка" відіграє важливу роль у військовій галузі. Вона;

створює;

тестує;

розвиває системи для тренування бойових пілотів.

Відомо, що генеральним директором "Спецтехніки" є батько загиблого – полковник у відставці Ігор Пасекунов.

Коротко про Ігоря Пасекунова