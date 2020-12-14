У Підмосков'ї застрелили керівника компанії, пов'язаної з Міноборони Росії: деталі
У Підмосков'ї знайшли застреленим 37-річного Володимира Пасекунова. Він був виконавчим директором компанії, яка відповідає за авіаційні тренажери для міністерства оборони Росії.
В авіаконструктора – вогнепальне поранення в голову. Про це повідомили на телеграм-каналі Mash.
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Деталі інциденту
Тіло чоловіка виявили в автомобілі Mercedes GLЕ 4MATIC на березі річки Клязьма в селі Майдарово. Там також знайшли травматичний пістолет "Гроза" та 9-міліметрові гільзи.
Де працював загиблий
У повідомленні зазначили, що компанія "РАА Спецтехніка" відіграє важливу роль у військовій галузі. Вона;
- створює;
- тестує;
- розвиває системи для тренування бойових пілотів.
Відомо, що генеральним директором "Спецтехніки" є батько загиблого – полковник у відставці Ігор Пасекунов.
Коротко про Ігоря Пасекунова
- Ігор Пасекунов народився 1962 року. У 1984 році закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище.
- У Збройних Силах Росії – від 1979 до 2003 року, дослужився до звання полковника.
- Звання кандидата технічних наук отримав 1989 року, а 2000 року – старшого наукового співробітника.
- Він – вчений у сфері бортових обчислювальних машин та їхнього програмно-математичного забезпечення.
- Після звільнення працював у ЗАТ "РАА "Спецтехніка" головним конструктором, з 2008 року – генеральним директором.
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