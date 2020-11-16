У понеділок вранці заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко запросив на онлайн-нараду мерів міст, аби обговорити карантин, введений урядом.

Джерела повідомляють, що до наради приєднався прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а також представники Міністерства охорони здоров'я та епідеміологи. Про це повідомляють “Українські новини”.

На нараді також були присутні мери тих міст, які відмовилися слідувати карантину вихідного дня, але деякі міські голови сказали, що позитивно оцінюють цю зустріч, яку вважаю конструктивним діалогом.

Як повідомлялося раніше, Львів, Одеса, Черкаси, Слов'янськ, Краматорськ та інші міста вирішили не виконувати постанову Кабінету Міністрів про карантин вихідного дня, оскільки такий карантин завдає істотної шкоди місцевим бюджетам, але не впливає на обмеження поширення коронавірусу.

Згідно з останніми даними, за минулу добу в Україні зафіксовано 9697 смертей від коронавірусу.