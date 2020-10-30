Перший заступник генпрокурора Ірини Венедіктової, Роман Говда, будучи прокурором столиці, обговорював із головою Окружного адміністративного суду Києва Павлом Вовком вигідне йому судове рішення. Воно стосувалося колишнього підлеглого Говди.

Таку інформацію вдалося отримати з прихованих аудіорозмов, що велися у кабінеті Вовка. Вони лягли в основу фільму-розслідування "Слідства.інфо" "Нарадча кімната".

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Так, у лютому 2019 року в кабінет до Вовка прийшов Роман Говда, який зараз є заступником Венедіктової, а на той момент був керівником прокуратури Києва.

Він просив голову ОАСК не поновлювати на посаді свого колишнього підлеглого Олександра Авдєєнка.

Він сказав судді Вовку, що на місце звільненого прокурора вже поставив "свою людину". Той, своєю чергою, запевнив прокурора, що його експідлеглий не поновиться через очолюваний ним суд.

Я знаю, ти ж казав… Дивись, він не виграє. Все нормально… Єдина інстанція, в якій можна бути в чомусь впевненим, це наша. Апеляція нехай валяється. От я вважаю, що це найбільш правильно. Не поспішати,

– сказав суддя.

І справді – прохання Говди за якийсь час виконали: Авдєєнка на посаді не поновили.

Говда у коментарі журналістам-розслідувачам визнав, що спілкувався із Вовком про справу свого звільненого підлеглого.

Однак, за його словами, кримінальної проблеми він у цьому не бачить. Втім, з його боку це може бути порушення прокурорської етики.