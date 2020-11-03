Оперативники СБУ викрили схему вимагання грошей з підрядників за безперешкодне втілення проєкту президента "Велике будівництво" у Закарпатській області. На чималому хабарі попався заступник керівника обласної ради Закарпаття.

Про затримання чиновника топ рівня, а також інших причетних до вимагання грошей повідомили у пресслужбі СБУ. У справі фігурують заступник голови облради, а також один із керівників управління Державної архітектурно-будівельної інспекції.

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Вони, за даними слідства, налагодили механізм отримання хабарів від приватних підприємців.

Велике хабарництво

Як стверджують правоохоронці, чиновники вимагали чималі гроші від підрядників, які перемогли у тендері у межах проєкту "Велике будівництво". За 500 тисяч гривень заступник голови облради обіцяв не перешкоджати зведенню культурного центру в одному із селищ.

Обох посадовців затримали під час отримання ними всієї суми.

Як покарають затриманих

Зловмисникам інкримінують отримання хабаря у великому розмірі, вчинене групою службових осіб за попередньою змовою. Кримінальний кодекс передбачає покарання за такий злочин у вигляді від 5 до 10 років тюрми. З позбавленням права обіймати державні посади на 3 роки.

Втім, для цього прокурорам треба ще довести провину чиновників у суді. А це зробити буває не легко.

Дивіться відео викриття заступника керівника Закарпатської облради: