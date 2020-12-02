Одразу кілька авторитетних ЗМІ повідомили, що НАБУ розслідує справу проти Олега Татарова, заступника голови Офісу Президента. За інформацією журналіста Юрія Бутусова, підозру йому мали вручити ще 28 листопада.

Головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов пояснив, чому цього не сталося. Свою думку він висловив у прямому ефірі 24 каналу.

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Зауважимо, що саме 28 листопада НАБУ пред'явило підозру посадовцю МВС Костянтину Дубоносу, який є фігурантом справи про заволодіння майном Нацгвардії.

За словами Бутусова, раніше НАБУ звернулося до Антикорупційного суду, аби отримати дозвіл на проведення певних процесуальних дій, зокрема – обшуків і у Татарова. Вони мали відбутися за місцем його проживання та роботи – в Офісі Президента.

Але це звернення потрапило у Вищому антикорупційному суді до судді Мойсака, який мав раніше стосунок до справи Микитася,

– зауважив він.

Й підкреслив, що саме Мойсак у жовтні 2019 року при ухваленні міри запобіжного заходу для Микитася визнав для нього заставу у 5,5 мільйонів гривень. Таке рішення було вигідне екснардепу. Адже заподіяна шкода сягала 81 мільйона гривень.

Журналіст зазначив, що вже 29 квітня 2020 року апеляційна палата ВАСК скасувала рішення Мойсака і призначила заставу у повному обсязі. "Тому, звичайно, що суддя Мойсак себе вже проявив у цій справі і тут він не пішов назустріч НАБУ", – додав Бутусов.

Що відомо про Олега Татарова? Один з ключових посадовців міліції часів Євромайдану. Впродовж останніх років був адвокатом одіозних фігур – депутата Новинського та заступника голови адміністрації Януковича Портнова.



В Офісі Президента Татаров відповідає за правоохоронну систему країни, зокрема – антикорупційні органи. Нещодавно він зробив гучну заяву про необхідність звільнення директора НАБУ Артема Ситника. Один з ключових посадовців міліції часів Євромайдану. Впродовж останніх років був адвокатом одіозних фігур – депутата Новинського та заступника голови адміністрації Януковича Портнова.В Офісі Президента Татаров відповідає за правоохоронну систему країни, зокрема – антикорупційні органи.

Справа Татарова: що варто знати

Як повідомляв Бутусов, Микитась пішов на угоду зі слідством і дав викривальні свідчення проти своїх спільників. Зокрема заявив, що Татаров для фальсифікації кримінальної справи підкупив експерта МВС.

Отже, Татаров нібито на прохання забудовників домовився про написання позитивної експертизи на користь приватної компанії-забудовника. І нібито був посередником у передачі хабаря.