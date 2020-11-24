Смертельна ДТП трапилась вранці 24 листопада в Уманському районі на Черкащині. Там на 540 кілометрі автодороги Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка між двома вантажівками затисло легковий автомобіль ЗАЗ Vida.

Внаслідок аварії загинули 2 людини, серед них – 7-річна дитина. Також у затиснутій автівці загинула жінка. Про це інформують пресслужби місцевих ДСНС та поліції. Дивіться також У ліс через відбійник: у Києві в нищівну ДТП потрапив фургон інкасаторів – відео Що відомо про обставини ДТП ДТП трапилась близько 8:30 ранку.

На місце аварії довелося викликати рятувальників, аби вони деблокували тіла загиблих.

Наразі встановлюється кількість осіб, які перебували в легковому автомобілі, а також всі обставини ДТП.

На місці працюють правоохоронці та рятувальники.

У ДТП загинула 7-річна дитина

Тіла загиблих з автомобілів витягували рятувальники / Фото ДСНС Як видно з фото, легковий автомобіль від удару повністю зім'ятий.

Зім'ятий в результаті аварії автомобіль / Фото ДСНС