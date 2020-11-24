Затиснуло між двома вантажівками: у страшній ДТП під Уманню загинули люди – фото
Смертельна ДТП трапилась вранці 24 листопада в Уманському районі на Черкащині. Там на 540 кілометрі автодороги Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка між двома вантажівками затисло легковий автомобіль ЗАЗ Vida.
Внаслідок аварії загинули 2 людини, серед них – 7-річна дитина. Також у затиснутій автівці загинула жінка. Про це інформують пресслужби місцевих ДСНС та поліції.
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Що відомо про обставини ДТП
- ДТП трапилась близько 8:30 ранку.
- На місце аварії довелося викликати рятувальників, аби вони деблокували тіла загиблих.
- Наразі встановлюється кількість осіб, які перебували в легковому автомобілі, а також всі обставини ДТП.
- На місці працюють правоохоронці та рятувальники.
У ДТП загинула 7-річна дитина
Тіла загиблих з автомобілів витягували рятувальники / Фото ДСНС
Як видно з фото, легковий автомобіль від удару повністю зім'ятий.
Зім'ятий в результаті аварії автомобіль / Фото ДСНС
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