Останнім часом популярною серед туристів є Бакота на Хмельниччині. Вона відома ще з літописів 13 століття як велике місто, столиця Дністровського Пониззя. За свою історію поселення належало різним державам, переживало набіги загарбників, руйнування і пожежі, але щоразу відроджувалося знову.

Закінчилася історія Бакоти у 1981 році – задля будівництва ГЕС на Дністрі, мешканців відселили, а село повністю затопили водою. Детальніше про це – у програмі "Де це?" на 24 каналі

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Місцевий краєзнавець і етнограф Тарас Горбняк зазначив, що, згідно з історичними документами, величина Бакоти у свій час сягала третини Києва.

Затоплена долина

Також Тарас Горбняк розповів про популярний фейк – начебто на дні у Бакоті досі стоять затоплені хати, а коли вода відходить, то над поверхнею з'являється дзвіниця старої церкви. Проте церкви у селі не було ще з 1937 року, а всю долину перед затопленням "зачистили".



У 1980 роках затопило 29 населених пунктів / Скриншот з відео

У 1980 роках затопило 29 населених пунктів, розташованих уздовж течії Дністра. Але саме Бакота дала назву цілій окрузі, яка завдяки мальовничим пейзажами і драматичній історії наразі є одним з найцікавіших туристичних місць України. Нині це територія Староушицької об'єднаної громади Кам'янець-Подільського району Хмельниччини.

Зелені садиби

Найперше, що потрібно знайти будь-якому туристу, це місце проживання – в Бакоті це так звані зелені садиби. Господиня однієї з садиб – підприємиця Наталія Сиротіна, розповіла, що особливої розкоші в них немає. Проте, за її словами, через гарну природу у кімнатах надовго не затримуються. Найчастіше у таку місцевість приїжджають з Хмельниччини та сусідніх областей.



Зелені садиби в Бакоті / Скриншот з відео

Стара Ушиця

З тераси на 2 поверсі відкривається вид на Дністер – у цій долині раніше була Стара Ушиця, яку теж затопило. Однак на відміну від Бакоти, місто вирішили відбудувати, перенісши на декілька кілометрів вгору. Від Старої Ушиці залишилася одна вулиця на декілька будинків.

Мені це місце дуже сподобалося, я з дитинства була прив'язана до Старої Ушиці і мріяла збудувати тут будинок,

– розповіла Наталія Сиротіна.



Підприємиця Наталія Сиротіна / Скриншот з відео

Стара Ушиця стала центром громади у 2017 році, об'єднавши довкола себе 9 сіл – приблизно 6 тисяч мешканців. Ця територія вважалася доволі депресивним закутком Хмельницької області, адже тут не було потужних підприємств чи великого бізнесу, а тому – проблеми із робочими місцями для мешканців і дуже скромні місцеві бюджети.

Формування стратегії громади

Формуючи стратегію своєї громади Стара Ушиця вирішила, що найперспективнішим напрямком розвитку для неї є туризм. Почали діалог з господарями зелених садиб, зокрема, їм роз'яснювали, чому бізнес має бути цивілізованим і відповідальним.

Підприємиця Сиротіна була однією з перших, хто вирішив працювати офіційно. Вона зареєструвалася приватним підприємцем і тепер її податки йдуть на розвиток туристичної інфраструктури громади, якою, зрештою, будуть користуватися і гості її садиби.

За декілька років у громаді розбудували понад 30 зелених садиб. Місцева влада вже провела декілька тренінгів для зацікавлених мешканців.

Поганий стан дороги

Чи не головним ворогом для розвитку перспективного туристичного напрямку у громаді стала дорога.

Люди приїжджають і кажуть – все прекрасно, але дорога така, що вони подумають, чи будуть ще раз їхати,

– сказав голова Староушицької ОТГ Анатолій Тимчук.



У 2020 році дороги почали ремонтувати / Скриншот з відео

Проте у 2020 році дороги нарешті почали ремонтувати. За словами Анатолія Тимчука, в 2019 році вони отримали декілька тисяч гривень на зелений туризм, до цього – не отримували нічого.

Наймістичніше місце Бакоти

Мабуть, наймістичніше місце Бакоти – це залишки скельного монастиря. З 11 по 15 століття у кам'яних печерах оселялися й жили монахи. Проте монастир був частково зруйнований землетрусом і розкопаний вже у 19 столітті.

Скельний монастир вважається найдавнішим об'єктом Поділля. Гора, в якій він розташований, називається Білою, і саме з неї відкриваються найкращі краєвиди.



Кам'яні печери в Бакоті / Скриншот з відео

Цінні лікарські рослини

Водночас природа у Бакоті – це не лише пейзажі, а й цінні лікарські рослини. Там є місце, де народжуються унікальні бакотські чаї. Господар такого підприємства, Микола Прудивус, розповів, що рослини вимагають того, аби пряме сонячне світло не потрапляло на них. З 2000 року він з родиною вирощує, заготовляє, сушить та купажує десятки видів трав та ягід.



Господар підприємства Микола Прудивус / Скриншот з відео

Підприємство співпрацює з мешканцями ОТГ. Якщо хтось теж хоче займатися відповідною справою – йому дають насіння і поради, а восени – купують вирощені трави. Основні ж постачальники липового цвіту – місцеві діти.

Ми купляли свіжу липу в дітей за 40 гривень, відповідно, вони заробляли собі на морозиво і на зошити,

– розповів підприємець.

Окрім власної продукції для фармацевтичних фабрик, підприємець робить фірмові фіточаї. Микола Прудивус з родиною зареєстрував бізнес, який залишає податки громаді, а також є популярною туристичною локацією. Він зазначив, що вони вже 6 років приймають туристів.

Крафтова винарня в Бакоті

Окрім того, схили Дністра виявились прекрасним місцем для виноградників. На Бакоті можна знайти цікаву крафтову винарню.

Винороб Богдан Павлій садить і пробує різні сорти винограду, щоб створити своє ідеальне вино, на яке полюють знавці та ресторатори. Проте він зазначив, що багато в чому успіх вина – це заслуга правильного клімату, адже в краї є ідеальні умови для вирощування винограду.



Винороб Богдан Павлій / Скриншот з відео

Для гостей господар проводить професійні дегустації. Відвідувачів з кожним роком стає більше, а винарня Павлія – обов'язковий пункт у туристичних путівниках Староушицькою громадою.

Загалом, туристично орієнтоване підприємництво та інфраструктура – це те, від чого залежатиме успіх громади.



Успіх громади залежатиме від туристичного підприємництва / Скриншот з відео