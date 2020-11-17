Велике пограбування на мільярд у музеї Німеччини: підозрюваних затримали через рік
З моменту пограбування у музеї ювелірних виробів у Дрездені, що в Німеччині, минув рік. Поліція зараз затримала 3 підозрюваних у скоєнні злочину.
Напередодні пройшов великий поліцейський рейд за участю понад 1 500 правоохоронців. Про це повідомили у Deutsche Welle.
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Вони обшукали загалом 18 об'єктів, зокрема:
- 10 квартир,
- гаражі,
- автомобілі.
У результаті затримали 3 особи. Прокурори підозрюють, що вони й здійснили крадіжку, однак діяла ціла злочинна група. Також їх підозрюють у 2 підпалах. Усі затримані виявилися громадянами Німеччини.
Музей у Дрездені / Фотто DW
Що відомо про пограбування у музеї
- Невідомі обікрали всесвітньо відому колекцію коштовностей "Зелене склепіння" на сотні мільйонів євро. Інцидент трапився вранці 25 листопада 2019 року у Дрездені. Серед викрадених прикрас – 9-каратний діамант вартістю 10 – 12 мільйонів доларів.
- Вранці злочинці відключили будівлю від електрики й потрапили всередину через вікно, знявши ґрати. Після пограбування їх повернули на місце.
- Попри це, грабіжників зафіксувала камера відеоспостереження.
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