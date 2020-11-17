З моменту пограбування у музеї ювелірних виробів у Дрездені, що в Німеччині, минув рік. Поліція зараз затримала 3 підозрюваних у скоєнні злочину.

Напередодні пройшов великий поліцейський рейд за участю понад 1 500 правоохоронців. Про це повідомили у Deutsche Welle. Отакої Обікрав 20 автівок: у Львові злодія затримали на гарячому – фото Вони обшукали загалом 18 об'єктів, зокрема: 10 квартир,

гаражі,

автомобілі. У результаті затримали 3 особи. Прокурори підозрюють, що вони й здійснили крадіжку, однак діяла ціла злочинна група. Також їх підозрюють у 2 підпалах. Усі затримані виявилися громадянами Німеччини.

Музей у Дрездені / Фотто DW Що відомо про пограбування у музеї Невідомі обікрали всесвітньо відому колекцію коштовностей "Зелене склепіння" на сотні мільйонів євро. Інцидент трапився вранці 25 листопада 2019 року у Дрездені. Серед викрадених прикрас – 9-каратний діамант вартістю 10 – 12 мільйонів доларів.

Вранці злочинці відключили будівлю від електрики й потрапили всередину через вікно, знявши ґрати. Після пограбування їх повернули на місце.

Попри це, грабіжників зафіксувала камера відеоспостереження.