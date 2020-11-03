Підозрюваного у теракті в центрі Відня затримали 3 листопада у місті Лінц на півночі Австрії. Наразі його особу встановлюють правоохоронці.

Що відомо про затримання підозрюваного

Австрійський підрозділ поліції Cobra затримав чоловіка о 10 годині ранку за місцевим часом. Про це повідомляє Kronen Zeitung.

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Правоохоронці застали підозрюваного зненацька. Він навіть не чинив опору. Місцеві ЗМІ повідомляють, що чоловік – відомий ісламіст. Однак у поліції Австрії цю інформацію наразі не підтвердили.

Крім того, правоохоронці затримали 1 або 2 (точна кількість невідома) жінок, які проходять у справі як свідки.

Що відомо про іншого підозрюваного

Під час теракту у Відні правоохоронці застрелили 20-річного Куртіма Фейзулая, який відкрив вогонь по людях. У зловмисника був автомат і пояс смертника, який виявився муляжем.

Терорист народився та виріс у столиці Австрії. Він мав албанське коріння та раніше був судимий.

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