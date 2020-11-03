Підозрюваного у теракті у Відні вже затримали
Підозрюваного у теракті в центрі Відня затримали 3 листопада у місті Лінц на півночі Австрії. Наразі його особу встановлюють правоохоронці.
Що відомо про затримання підозрюваного
Австрійський підрозділ поліції Cobra затримав чоловіка о 10 годині ранку за місцевим часом. Про це повідомляє Kronen Zeitung.
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Правоохоронці застали підозрюваного зненацька. Він навіть не чинив опору. Місцеві ЗМІ повідомляють, що чоловік – відомий ісламіст. Однак у поліції Австрії цю інформацію наразі не підтвердили.
Крім того, правоохоронці затримали 1 або 2 (точна кількість невідома) жінок, які проходять у справі як свідки.
Що відомо про іншого підозрюваного
Під час теракту у Відні правоохоронці застрелили 20-річного Куртіма Фейзулая, який відкрив вогонь по людях. У зловмисника був автомат і пояс смертника, який виявився муляжем.
Терорист народився та виріс у столиці Австрії. Він мав албанське коріння та раніше був судимий.
Головне про стрілянину у Відні
- Ввечері 2 листопада у Відні почалася стрілянина. Кілька озброєних злочинців відкрили хаотичний вогонь по людях, які сиділи за столиками у ресторанах. Також стріляли у перехожих.
- Відомо про 4 жертв, ще щонайменше 18 людей отримали поранення.
- Канцлер Австрії Себастьян Курц назвав інцидент терактом.
- Через на вулиці столиці вийшли військові.
- Про причетність до стрілянини заявили джихадисти.
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