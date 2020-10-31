Зростає кількість затриманих, яких підозрюють у причетності до теракту в Ніцці
Французькі поліцейські затримали третю людину, яку підозрюють в причетності до теракту у Ніцці. Раніше під варту взяли двох людей.
Слідчі у Франції у межах розслідування теракту в церкві Ніцци затримали вже третього підозрюваного. Про це інформує BFM-TV.
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Йдеться про 33-річного чоловіка. Наразі жодних деталей про нього не повідомляють.
Раніше поліцейські взяли під варту 47-річного чоловіка, який, на їхню думку, теж може бути причетним до нападу.
Третій фігурант справи – безпосередній виконавець теракту – 21-річний тунісець. Він отримав вогнепальне поранення під час затримання та наразі перебуває в лікарні.
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Теракти у Франції: що відомо
- Вранці 29 жовтня у Ніцці невідомий забіг в церкву та вбив трьох людей. Він обезголовив 71-річного чоловіка та перерізав горло жінці. Поліція поранила нападника під час затримання.
- Пізніше у місті Авіньйон озброєний пістолетом чоловік з вигуками "Аллах Акбар" напав на поліцейського. Правоохоронці застрелили нападника.
- А в Лівоні затримали чоловіка, який на вулиці махав 30-сантиметровим ножем.
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