На Закарпатті СБУ затримала новообраного голову Воловецької ОТГ Михайла Попелича. Його підозрюють у вимаганні хабара. Сам чиновник був висуванцем від пропрезидентської партії "Слуга народу". На інцидент уже відреагували в Офісі Президента.

Що кажуть у Офісі Президента про затримання Попелича

В ОПУ наголосили, що у минулому залишилися часи, коли належність до партії влади була індульгенцією від переслідувань за корупцію та інші злочини. Також залишились позаду часи, коли влада давала вказівки правоохоронцям шукати будь-які зачіпки для переслідування виключно опозиції.

До теми На Закарпатті спіймали на хабарі "слугу народу", якого тільки обрали головою ОТГ: фото

Звичку хабарників та авантюристів перефарбовуватись та підлаштовуватись під кожну нову владу потрібно жорстко викорінювати. Усі мають бути рівними перед законом. Саме цей принцип відстоює команда Президента України Володимира Зеленського,

– зауважили в адміністрації очільника держави.

Водночас тут наголосили, що результати роботи правоохоронної системи наразі є недостатніми. На цьому тлі в ОПУ відзначили успіхи команди Зеленського щодо боротьби з корупцією:

антикорупційні органи стали справді незалежними та ефективними;

запуск повноцінної роботи Антикорупційного суду,

триває робота над змінами у правоохоронній та судовій системах.

"Разом із усім суспільством чекаємо на справедливі вироки для всіх, хто звик жити хабарами та паразитувати на бюджетних ресурсах. Покарання за корупцію має стати більш жорстким та невідворотним. Хабарники та корупціонери мають нести законне покарання, незалежно від політичної приналежності, віросповідання чи інших особливостей, – підсумували в Офісі українського президента.

Ще один гучний інцидент Мера Кремінної на Луганщині затримали за хабар: фото

Коротко про затримання Попелича